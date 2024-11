Numărul morţilor în urma inundaţiilor înfiorătoare din Spania a ajuns la 211. Premierul a trimis 10.000 de soldaţi şi poliţişti în zonele afectate, în timp ce oamenii critică modul în care au acţionat autorităţile. De patru zile, apar noi şi noi victime în garaje, în maşinile luate de viitură, sub tonele de noroi şi moloz.

Numărul morților în urma inundațiilor din Spania a ajuns la 211, a anunțat sâmbătă premierul Pedro Sanchez, care a vorbit despre cea mai mare desfășurare militară pe timp de pace, potrivit Sky News, citat de Mediafax.

10.000 de militari trimişi în Valencia

Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat sâmbătă că în zonele afectate de inundații vor fi desfășurați încă 5 000 de soldați - 4 000 sâmbătă și 1 000 duminică - pe lângă cei cel puțin 2 000 aflați deja pe teren.

„Vorbim despre cea mai mare desfășurare de forțe de securitate ale statului și de corpuri ale forțelor armate care a fost făcută vreodată în țara noastră în timp de pace”, a declarat premierul, citat de radioul spaniol Cadena SER.

O navă a marinei spaniole va fi, de asemenea, desfășurată pentru a găzdui elicoptere, a spus el.

Șeful Guvernului a anunțat că numărul morților a crescut la 211.

Mulţi dintre cei afectaţi spun că au fost abandonaţi

"Nu am văzut pompierii, nu am văzut armata, nu am văzut Garda Civilă, nu a venit nimeni aici! Sunt oameni care trăiesc cu cadavre în case", a spus Juan Adsuara, primar Alfafar.

Pe reţelele de socializare au apărut noi imagini cu momentul în care loveşte viitura.

Iar un bărbat a surprins, îngrozit, momentul în care oamenii şi maşinile au fost înghiţiţi de puhoaie.

Sunt însă şi poveşti cu final fericit. Imaginile cu acestă femeie au devenit virale şi toţi au presupus că tânăra şi-a pierdut viaţa. A fost însă salvată, miraculos, de un necunoscut.

Specialiştii spun că un front de aer rece stabilit la peste 9.000 de metri altitudine a creat o zonă de presiune atmosferică scăzută. A întâlnit apoi o masă de aer cald şi astfel s-au format furtuni violente. O cantitate uriaşă de apă a căzut pe străzile înguste ca într-o pâlnie.

