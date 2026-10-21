Noul plan de pace discutat de Witkoff cu Putin azi în Rusia. Moscova: Nu vom face concesii politice

Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a aterizat azi-dimineață la Sankt Petersburg cu un plan de pace proaspăt, după discuțiile de la Oslo cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații din UE și NATO. Trimisul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, l-a întâmpinat la aeroport. Discuțiile cu președintele rus au loc la Palatul Constantin.

Steve Witkoff a sosit la Sankt Petersburg în cursul dimineții cu un avion Bombardier. A venit din Oslo, unde ieri a discutat despre încheierea războiului din Ucraina cu Volodimir Zelenski, cu premierul norvegian Jonas Gahr Store și cu președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg, a fost întâmpinat de emisarul președintelui rus, Kirill Dmitriev. Zelenski a declarat ieri că trimisul SUA va călători în Rusia pentru a vedea "ce are de spus Putin despre" discuțiile de la Oslo.

Lavrov: Moscova nu va face concesii politice

De partea cealaltă ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat tot marți că Moscova va analiza propunerea adusă de emisarul american Steve Witkoff, dar că nu va face concesii politice.

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Rusia, care insistă să preia întregul Donbas respinge orice propunere care ar include încetarea ostilităților ca o condiție prealabilă pentru a negocia o soluție definitivă.

Witkoff se întâlneşte cu Putin la Sankt Petersburg

Witkoff a ajuns în cursul dimineții la Palatul Constantin, pe malul Golfului Finlandei. Construit în 1720, din ordinul lui Petru I, acesta servește în prezent drept reședință a președintelui rus în timpul șederilor sale în fosta capitală imperială.

"Da, Putin îl va primi pe Witkoff. Întâlnirea este planificată la Palatul Constantin, în prima jumătate a zilei", a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, adăugând că această întâlnire "fusese stabilită în urmă cu câteva zile".

"Pentru noi, pentru cei dintre noi care am pregătit această întâlnire, nu a existat absolut niciun secret", a spus el. Ușakov a indicat că emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, va participa la această întâlnire, însă nu și Jared Kushner, ginerele președintelui american și trimisul său internațional, care "s-a îmbolnăvit și a renunțat la călătorie". "Din câte știu, el nu a fost în Norvegia, unde Witkoff s-a întâlnit cu mai mulți reprezentanți europeni, precum și cu Zelenski", a adăugat el. Potrivit Axios, Kushner are gripă și va participa prin videoconferință.

Călătoria lui Witkoff vine chiar în timpul unei noi dispute între Donald Trump și Volodimir Zelenski, care s-au acuzat reciproc în ultimele zile că împiedică găsirea unei soluții la conflict. Trump l-a acuzat pe Zelenski că este un obstacol în calea unui acord și a cerut organizarea de alegeri în Ucraina, iar președintele ucrainean a condamnat decizia Casei Albe de a îngheța sancțiunile prevăzute de Legea Graham și acordul convenit cu Putin pentru furnizarea de motorină rusească.

Ucraina "a prezentat idei și propuneri noi" de pace

Un oficial american a declarat pentru Axios că discuțiile purtate ieri de emisarii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, cu președintele Zelenski și liderii Norvegiei și Finlandei au fost "foarte productive și constructive". Ucraina "a prezentat idei și propuneri noi, care au fost discutate în detaliu", iar părțile au făcut "progrese semnificative în armonizarea pozițiilor privind o abordare coordonată a dialogului cu Rusia și avansarea procesului diplomatic", a mai spus acesta.

Acum există "o convergență puternică la nivel de lucru" între SUA, Ucraina și Europa în privința pașilor următori și "un angajament comun de a găsi soluții practice pentru încheierea războiului", a mai transmis oficialul citat de Axios.

Discuțiile de marți, de la Oslo, au vizat elementele unui cadru cuprinzător pentru pace, inclusiv garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina, un plan economic și de prosperitate după război și o "arhitectură europeană de securitate mai amplă, concepută pentru a crea stabilitate durabilă".

"Obiectivul este să valorificăm progresele realizate împreună cu Ucraina și Europa, să discutăm propunerile cu Rusia și să deschidem calea către negocieri trilaterale directe și negocieri multilaterale mai ample", a mai spus acesta.