Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, se va întâlni miercuri cu președintele rus Vladimir Putin, la Sankt Petersburg, pentru a-i prezenta o nouă propunere de pace menită să pună capăt războiului din Ucraina. Întâlnirea are loc după negocierile purtate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul în care Washingtonul încearcă să obțină progrese în direcția unui acord între Kiev și Moscova, potrivit Axios.

Putin primește o nouă propunere de pace din partea SUA. Ce a discutat emisarul lui Trump cu Zelenski - Shutterstock

Casa Albă speră că Putin va manifesta o disponibilitate mai mare pentru compromisuri, după ce Trump a acceptat să ridice sancțiunile asupra vânzărilor de motorină rusească și a luat alte măsuri primite favorabil de Moscova.

Witkoff va ajunge în Rusia după o zi de negocieri desfășurate la Oslo, în Norvegia, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și cu liderii Norvegiei și Finlandei și reprezentanți ai Franței, Regatului Unit, Germaniei, Poloniei, Uniunii Europene și NATO.

Zelenski a declarat marți că următorul pas ar trebui să fie o întâlnire trilaterală între el, Putin și Trump, un format pe care Rusia l-a respins până acum. Statele Unite speră că noua propunere va "crea o cale către negocieri directe trilaterale și discuții multilaterale mai ample", a declarat un oficial american.

Articolul continuă după reclamă

Progrese în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina

Discuțiile de la Oslo s-au concentrat pe elaborarea unei propuneri comune pentru un "acord-cadru" destinat încheierii războiului.

Oficialul american a precizat că Ucraina "a venit cu idei și propuneri noi, care au fost discutate în detaliu".

Potrivit acestuia, părțile au înregistrat "progrese semnificative" și au ajuns la un "nivel ridicat de consens la nivelul echipelor de lucru" în privința pașilor următori.

Jared Kushner a cerut Ucrainei să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești

Jared Kushner a participat virtual la întâlnire și a reiterat solicitarea lui Donald Trump ca Ucraina să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile.

"Jared a fost foarte direct", a declarat sursa.

După întâlnire, Zelenski a afirmat că este pregătit să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești, dacă Moscova adoptă măsuri reciproce.

Donald Trump pune presiune pe Zelenski pentru încheierea unui acord

Președintele american a afirmat marți că, în opinia sa, "Rusia ar dori să ajungă la un acord", dar și-a exprimat îndoiala că Zelenski își dorește să pună capăt războiului.

"Dacă nu își dorește acest lucru, va fi foarte rău. Vrem ca Zelenski să ajungă la un acord. Dacă nu ajung la o înțelegere, situația nu va face decât să se înrăutățească pentru Ucraina", a adăugat Trump.