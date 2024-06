Vezi și

Cunoscute altădată pentru cartierele pitoreşti, oraşele din landul Bavaria sunt acum inundate. Peste 3 mii de oameni au fost evacuaţi cu bărcile pneumatice şi cu elicopterele, după ce casele lor au fost înghiţite de ape.

"Am 60 de ani. Am trecut prin multe inundaţii, dar nu am întâlnit niciodată una ca asta / Chiar acum, nu poţi să treci pe aici. Nu am trăit în viaţa mea aşa ceva. Apa aici este până la genunchi, chiar dacă ploaia s-a oprit de ieri", au mărturisit localnicii.

Oamenii încearcă să îşi protejeze agoniseala de o viaţă

Peste 30 de mii de pompieri şi voluntari încearcă să reconstruiască barajele distruse de şuvoaie. Oamenii încarcă la foc continuu saci de nisip pentru a-şi proteja casele de viituri, în condiiţiile în care mai multe râuri ameninţă să-şi iasă din matcă. Sute de oameni au primit deja ordin să împacheteze articole esențiale și documente în pungi și să-și părăsească locuințele cât mai repede posibil.

Şi nivelul apelor Dunării este monitorizat constant şi ar putea depăşi în orele următoare 10 metri. Ca măsură de precauţie, o navă cu 140 de pasageri a fost evacuată. Cel mai grav este în zona localităţii Paassau, unde a fost decretată deja stare de urgenţă.

La noi, Apele Române dau asigurări că nu există pericol de inundaţii din cauza creşterii nivelului Dunării.

Prăpăd în Franţa şi Italia

Potopul a afectat inclusiv un sit de patrimoniu. Părţi din Castelul Falkenstein, cel mai înalt din Germania, construit acum mai bine de 700 de ani, au fost luate de ape. Autorităţile estimează că pagubele depăşesc câteva sute de milioane de euro. Doar în orăşelul Kitzingen, se ridică la 20 de milioane de euro. Clubul sportiv Bayern Munchen a anunţat că va dona un milion de euro pentru localnicii afectaţi.

Haos a fost şi în Franţa. În departamentul Haute-Saône, o regiune săracă din vestul ţării a fost inundată. Locuitorii nu au mai avut unde sa doarmă dupa ce apa a ajuns in casele lor la jumătate de metru.

Vremea rea din Italia a dat naştere unui fenomen pe cât de spectaculos, pe atât de periculos. O trombă s-a format în apropierea oraşului Livorno. Tornada de apă a atins 100 de kilometri pe oră, dar s-a disipat înainte să ajungă pe continent.

