O americancă de 90 de ani a devenit cea mai vârstnică persoană care a terminat un masterat: "Întotdeauna am încercat să mă depășesc"

O femeie de 90 de ani, cea mai vârstnică persoană care a terminat un masterat la o universitate

La sfârșitul săptămânii trecute, Payne a pășit pe scenă la ceremonia de absolvire de la University of North Texas, însoțită de nepotul ei, pentru a-și primi diploma de master în studii interdisciplinare, devenind astfel cel mai în vârstă absolvent care și-a terminat cursurile și și-a obținut diploma la universitate, la orice nivel, conform ABC News.

"Întotdeauna am încercat să mă depășesc", a declarat Payne: "Când dobândești o educație, te îmbunătățești pe tine și îi îmbunătățești pe cei din jurul tău. Și, bineînțeles, dobândești cunoștințe. Și știu mult mai multe acum decât știam la început".

Educația nu a fost o parte esențială a copilăriei sale

Payne a spus că educația nu a fost o parte esențială a copilăriei sale, fiind născută în sărăcie în Carolina de Sud, din muncitori necalificați din industria textilă. Ea a spus că părinții ei "nu au realizat valoarea educației, așa că nu a avut pe nimeni care să o ajute sau să o încurajeze".

"Am trăit într-o lume foarte mică", a spus Payne. "Eram săraci, dar nu ne dădeam seama că eram săraci pentru că toți ceilalți erau în aceeași barcă".

Payne a avut mai multe locuri de muncă

După ce a absolvit liceul în 1950, Payne a avut mai multe locuri de muncă, lucrând, printre altele, ca reporter la tribunal, profesor suplinitor sau făcea transcrieri. După ce s-a pensionat, Payne a spus că a vrut să facă ceva constructiv cu viața ei. În cele din urmă, la vârsta de 73 de ani, a obținut diploma de licență la Texas Woman's University. Având în vedere experiența sa profesională în domeniul scrisului, a decis că vrea să continue să lucreze cu cuvintele.

"Când mi-am obținut diploma de licență, am început imediat să lucrez ca scriitoare și, timp de aproximativ 16 ani, între programul de licență și cel de masterat, am scris și am editat texte. Nu am stat degeaba", a spus ea.

Bătrâna, hotărâtă să își continue călătoria educațională

De asemenea, Payne a fost hotărâtă să își continue călătoria educațională și după aceea și s-a concentrat asupra scrisului în vederea obținerii masteratului. Deși ceremoniile de absolvire s-au încheiat pentru acest semestru, sărbătorile nu s-au terminat pentru Payne și familia ei: cei doi nepoți ai lui Payne vor obține amândoi diplome în luna mai.

