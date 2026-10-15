Autoritățile din Viena oferă gratuit recipiente pe care proprietarii trebuie să le folosească pentru a clăti locurile în care urinează animalele de companie. Măsura, care este voluntară, urmărește protejarea copacilor și a spațiilor verzi, afectate de substanțele din urina câinilor, și ar putea fi extinsă în mai multe cartiere, potrivit News.ro.

O capitală europeană oferă sticle cu apă gratuite stăpânilor de câini. Ce trebuie să facă cu ele - Shutterstock

Neubau, un cartier în plină ascensiune, dens populat şi presărat cu cafenele şi galerii, a lansat săptămâna aceasta campania "Schönes Gassi" (Plimbare plăcută cu câinele). Proiectul abordează impactul celor 600 de câini din zonă asupra spaţiilor verzi, inclusiv asupra celor aproximativ 250 de copaci plantaţi în ultimul deceniu pentru a contribui la atenuarea efectelor crizei climatice.

De ce sunt îndemnați stăpânii de câini din Viena să poarte o sticlă cu apă

Folosind sloganul "Das Flascherl zum Sackerl" (Sticla însoţeşte punga), liniile directoare ale campaniei precizează că urina animalelor corodează scoarţa copacilor, slăbind stratul protector al acesteia şi permiţând, potenţial, pătrunderea în trunchi a agenţilor patogeni şi a ciupercilor corozive.

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"Deşi marcarea teritoriului este o formă de comunicare pentru câini, aceasta provoacă stres copacilor urbani", a declarat Grätzllabor, un grup comunitar care îşi ia numele din argoul vienez pentru cartier sau vecinătate. "Acest lucru duce la putrezire şi, în cel mai rău caz, la compromiterea stabilităţii", a explicat grupul. Campania a fost lansată în colaborare cu "cetăţeni preocupaţi" din capitala Austriei.

De asemenea, proprietarii trebuie să aibă la ei pungi de plastic pentru a curăţa după animalele lor de companie. Proprietarii pot ridica gratuit de la primărie o sticlă de apă de 270 ml pentru a clăti zonele folosite de câinii lor. Programul voluntar ar putea fi extins şi în alte cartiere.

Cum afectează urina câinilor copacii și spațiile verzi

Urina proaspătă de câine este foarte solubilă în apă, iar diluarea reduce semnificativ concentraţia de amoniac şi a altor substanţe nocive care se infiltrează în sol, atenuând totodată mirosul. Grätzllabor a precizat că strategia de clătire nu trebuie interpretată ca o „autorizaţie” pentru câini de a-şi marca teritoriul pe copaci sau în spaţiile verzi, ci mai degrabă ca o măsură pe care proprietarii o pot lua pentru a minimiza daunele cauzate de animalele lor de companie.

Măsuri similare pentru protejarea copacilor, introduse și în alte țări

Măsuri similare au fost introduse în Japonia, Italia, Elveţia şi Spania, ţara care are cea mai mare pondere a gospodăriilor cu câini din UE, de 70%. Austria are un nivel relativ scăzut de deţinere a câinilor, de doar 17% din gospodării.

Berlinul, unde peste 100.000 de câini sunt ţinuţi ca animale de companie în urma unei creşteri a numărului de proprietari în timpul pandemiei, a început, de asemenea, să abordeze problema prin oprirea plantării de salcâmi negri în anumite zone, deoarece aceştia sunt deosebit de sensibili la urină. În primăvară, cartierul vestic Charlottenburg-Wilmersdorf a început să instaleze „pietre pentru urinat” pe care câinii să le folosească ca ţintă, în locul copacilor.