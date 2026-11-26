În Viena există un bloc de locuințe atât de lung, încât lungimea sa este echivalentă a patru staţii de tramvai. Karl-Marx-Hof, cu o lungime de peste un kilometru, este considerat cel mai lung imobil rezidențial din lume. Construit între 1927 și 1930, acesta rămâne până în prezent un simbol al modernismului.

Cel mai lung bloc de locuințe din lume se află în Europa. Se întinde pe distanța a 4 stații de tramvai - Profimedia

Clădirea se află în districtul Dobling, în partea de nord a Vienei. Este alcătuită din două corpuri interconectate, cu un plan aproximativ dreptunghiular. Lungimea sa oficială este de 1.100 de metri, însă, dacă s-ar însuma perimetrele celor două corpuri, lungimea totală ar fi de peste două ori mai mare.

Zona pe care se află construcția era, încă din secolul al XII-lea, un braț al Dunării, iar înainte de ridicarea imobilului, acolo se aflau grădini.

Karl-Marx-Hof, simbolul "Vienei Roșii"

Clădirea a fost proiectată de Karl Ehn, elev al renumitului arhitect Otto Wagner. Proiectul a făcut parte din programul de locuințe al Vienei, inițiat de social-democrații aflați la conducerea orașului, potrivit Polsat News. Între 1923 și 1934, în Viena au fost construite peste 61.000 de locuințe municipale. În acea perioadă, orașul a fost supranumit „Viena Roșie”, iar Karl-Marx-Hof a devenit simbolul său.

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Aripile roșii și impunătoare ale clădirii, cu arcadele și turnurile caracteristice, i-au adus şi denumirea de „fortăreața roșie”. Fațada imobilului este decorată cu patru sculpturi realizate de Josef Franz Riedel, care simbolizează libertatea, grija față de ceilalți, iluminarea și cultura fizică.

Un oraș în interiorul unui oraș

Conform proiectului inițial, complexul urma să fie un „mic oraș” care să aibă incorporat toate cele necesar epentru locuitori. Acesta dispunea de:

spălătorii;

grădiniță;

creșe;

bibliotecă;

clinică stomatologică;

cabinete medicale;

săli de spectacole și conferințe;

restaurante.

Clădirea are între trei și șase etaje. Toate cele peste o mie de apartamente proiectate aici dispuneau de toaletă proprie și acces la apă curentă, însă nu aveau băi. Iluminatul electric în fiecare cameră reprezenta o noutate la acea vreme. Unele apartamente aveau și balcoane, considerate un simbol al luxului în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Construcțiile ocupă doar 18,5% din suprafața totală a proprietății, restul fiind destinat celor patru curți interioare, parcurilor și grădinilor. Numai parcul situat în partea centrală a complexului se întinde pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați.

Locuințe pentru muncitorii din Viena

După Primul Război Mondial, Viena se confrunta cu o criză de locuințe, în special în rândul muncitorilor. Complexul Karl-Marx-Hof a fost construit pentru aceștia. Cu toate acestea, categoriile mai înstărite ale populației orașului au considerat proiectul o provocare politică. Fațadele roșii și porțile monumentale, care aminteau de intrările în palate, evocau puterea tot mai mare a stângii politice.

La câțiva ani de la inaugurare, în februarie 1934, complexul rezidențial a fost scena unor confruntări din timpul Războiului Civil Austriac. Clădirea a fost bombardată de artilerie, însă, în ciuda pagubelor semnificative, a rezistat.

Între 1989 și 1992, imobilul a trecut printr-un amplu proces de renovare. Apartamentele aparțin și în prezent municipalității. Complexul dispune de peste 1.300 de locuințe, cu o capacitate de aproximativ 5.000 de rezidenți.