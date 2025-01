O femeie din Marea Britanie a plecat de 13 ori în vacanţă fără să-şi ia o zi de concediu. Şi a cheltuit doar 3.000 de euro

Claire Howard, mamă a doi copii, a avut nu mai puţin de 13 "concedii" fără a-şi lua nici măcar o zi de concediu. Şi pentru toate astea a plătit doar 3.100 de euro. Femeia a vizitat ţări precum Franţa, Germania, Spania, Elveţia şi Polonia, totul după ce s-a inspirat de la un trend plecat de pe Facebook.

Cum a reuşit să plece în concediu fără să-şi ia nicio zi de concediu

Claire Howard, în vârstă de 47 de ani, a reuşit această performanţă făcând excursii de o zi. Astfel, nu a avut nevoie nici să-şi ia zile de concediu, nici să cheltuie foarte mulţi bani pentru că nu avea nevoie de cazare. Performanţa sa este cu atât mai impresionantă cu cât avea frică de avion de la vârsta de 21 de ani. Medicul ei a ajutat-o să-şi depăşească fobia după ce i-a prescris diazepam. "Am fost cu adevărat anxioasă, dar şi emoţionată. Sentimentul câ am reuşit să-mi înfrâng temerile a fost uimitor", a declarat Claire Howard potrivit The Sun.

După ce a suferit o operaţie, Claire a primit o zi liberă de la angajator astfel că lucra doar 4 zile pe săptămână. Ziua liberă a folosit-o pentru astfel de excursii. "Nu am vrut să-mi petrec ziua liberă gătind sau făcând curăţenie. Am decis că voi folosi ziua liberă pentru a face 12 călătorii în 12 luni", a mai spus femeia.

