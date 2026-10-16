O femeie îşi donează vila de peste 1,6 milioane de euro din Italia. Care este singura ei condiție

O femeie a donat o vilă în valoare de 1,6 milioane de euro municipalității Varenna, situată pe malul lacului Como. Loredana Spiga Venier este văduvă şi doreşte ca această vilă să fie utilizată pentru evenimente culturale și turistice, dar şi pentru întâlniri ale comunității locale.

O văduvă a decis să doneze municipalității italiene Varenna o vilă situată pe malul lacului Como, a cărei valoare este estimată la peste 1,6 milioane de euro. Prin acest gest, Loredana Spiga Venier dorește să păstreze vie amintirea regretatului său soț, Gianmarco.

Proprietatea, situată în inima uneia dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Italia, nu va ajunge în posesia unui nou proprietar privat, ci va deveni un bun public, potrivit presei italiene.

O vilă în valoare de peste 1,6 milioane de euro

Clădirea istorică se află chiar în centrul localității Varenna, pe malul estic al lacului Como. Vila cu două etaje a fost, timp de mulți ani, locuința cuplului.

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La parter se află bucătăria, sufrageria, un living spațios și o verandă cu vedere spre grădină. La etaj sunt amenajate trei dormitoare și două băi. Proprietatea dispune și de o terasă panoramică generoasă și de o grădină, de unde se deschide o priveliște spectaculoasă asupra lacului și a munților din împrejurimi.

Valoarea estimată a imobilului depășește 1,6 milioane de euro. Văduva a decis să doneze municipalității inclusiv întregul mobilier, precum și toate obiectele aflate în vilă.

Donație cu o singură condiție

Donația vine însă și cu o condiție clară. Loredana Spiga Venier dorește să se asigure că fosta locuință a familiei va continua să fie în slujba comunității și în viitor.

Din acest motiv, contractul prevede că proprietatea trebuie să fie utilizată în interes public pentru următorii 90 de ani.

În vilă urmează să fie organizate evenimente culturale și turistice, iar clădirea ar trebui să devină și un loc de întâlnire pentru comunitate. Astfel, fosta reședință privată se va transforma într-un spațiu destinat atât localnicilor, cât și turiștilor.

Decizia a fost primită cu mult entuziasm de autoritățile din Varenna. Primarul Mauro Manzoni a declarat că municipalitatea nu a mai primit niciodată din partea unei persoane private o donație imobiliară de o asemenea valoare.

Potrivit acestuia, obligația de a păstra destinația publică a proprietății pe termen lung garantează că acest cadou deosebit își va păstra valoarea și pentru generațiile viitoare.

O amintire a anilor petrecuți împreună

Pentru fosta locatară, casa reprezintă mult mai mult decât o proprietate valoroasă.

Regretatul său soț, Gianmarco, era profund atașat de Varenna și iubea această localitate. Întrucât cei doi nu au avut copii, femeia a decis ca proprietatea lor să rămână la dispoziția întregii comunități.

Văduva a vorbit și despre numeroasele amintiri care o leagă de această casă.

"Toți oamenii, rudele, prietenii și cunoscuții care au făcut parte din viața noastră au trecut prin casa de pe Via del Prato. A fost un loc cu adevărat special", a povestit femeia pentru publicația italiană Corriere di Lecco.

Un loc aparte în amintirile sale îl ocupă priveliștea de pe terasă, de unde ea și soțul său au admirat ani la rând acoperișurile localității Varenna.

"De pe terasă, ani la rând, am admirat întregul sat, cu luminile și culorile sale, lacul și munții", și-a amintit femeia.

Astfel, fostul refugiu privat al cuplului va fi destinat publicului pentru cel puțin 90 de ani, iar amintirea lui Gianmarco va rămâne vie în Varenna.