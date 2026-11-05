Vilă veche de peste 100 ani din Govora, transformată într-un centru modern. De 26 de ani e în paragină

O vilă veche de peste 100 de ani, care a scris pagini importante din istoria staţiunii Băile Govora, a primit şansa de a fi salvată de la demolare şi transformată într-un spaţiu modern de recuperare medicală, printr-un proiect finanţat cu fonduri europene, al căror iniţiatori doresc să-l transforme chiar în ghid de bune practici pentru staţiunile din ţară care vor să îşi păstreze patrimoniul construit.

Vilă veche de peste 100 ani din Vâlcea, transformată într-un centru modern. De 26 de ani e în paragină - Facebook / atelier govora . Birou de arhitectură

Vila Zorileanu este una foarte cunoscută printre localnici şi turiştii mai în vârstă care obişnuiau să vină la tratament la Băile Govora în perioada comunistă. Clădirea, situată chiar în mijlocul Parcului Central din staţiune, datează din anul 1889, sub denumirea de Hotelul Statului nr. 3, fiind realizată după proiectul arhitectului Dimitrie Maimarolu. În anii '60, imobilul a trecut însă printr-o remodelare integrală după un incendiu, iar la începutul anilor 2000 a fost lăsat nefolosit.

Lucrările la renovarea Vilei Zorileanu au început deja din luna septembrie anul acesta

În ultimii ani, la iniţiativa reprezentanţilor unui mic studio de arhitectură local, proprietarii clădirii au regândit strategia pentru atragerea turiştilor în staţiune şi, cu fonduri obţinute de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională prin Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, au demarat transfomarea acesteia într-o clinică de wellness, fără a modifica însă prea mult arhitectura ei specifică.

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"Noi ne-am constituit ca asociaţie care luptă pentru patrimoniu, dar nu doar pentru patrimoniu ca şi clădire, că sigur o clădire se poate salva. Problema e ce faci mai departe cu ea, problema e cum poţi ajuta oamenii respectivi să înţeleagă ce valoare e acolo şi, de fapt, cât pot câştiga apoi. Pentru că aici nu vorbim, sigur, doar de clădiri care sunt monument istoric, unele care ar merita să fie monument istoric, dar vorbim şi de clădirile abandonate, poate ale perioadei socialiste, care nu întotdeauna trebuiesc demolate", a explicat arhitectul Radu Tîrcă.

Astfel, convinşi că patrimoniul arhitectural al unei staţiuni balneare trebuie recuperat nu demolat, reprezentanţii Studiogovora şi proprietarii imobilului au pus la cale acest plan pentru refuncţionalizarea clădirii, cu intervenţii minimale pentru acomodarea noilor activităţi şi crearea unui spaţiu care să ofere confort utilizatorilor.

"Această clădire foarte mică, sigur, nu are o valoare arhitecturală foarte mare, poate fi refolosită - atenţie!, nu demolată, refolosită - astfel încât deţinătorii clădirilor din jurul ei să vadă cam ce înseamnă din nou tot procesul acesta al fondurilor europene. Cu atât mai mult ne-am bucurat că am reuşit să câştigăm ca echipă acest proiect şi apoi, eventual, cu acest exemplu de bună practică, să zicem şi să sperăm că va fi dus cum trebuie la bun sfârşit, poate şi alţi beneficiari vor înţelege şi vor fi inspiraţi să meargă mai departe în logica asta a menţinerii clădirilor" a mai spus arhitectul Radu Tîrcă.

Viziunea proprietarului, care de altfel este şi cel mai mare operator de turism din staţiune, asupra noului spaţiu ce va fi realizat aici este că acesta va contribui cu siguranţă la atragerea de turişti în Govora, mai ales că intenţia lor este şi aceea de a amenaja o sală de kinetoterapie unică.

"Ne-am gândit să fie o clinică, să extindem un pic baza de tratament din toată Govora, ca un mixt foarte adecvat între factorii naturali de cură - deci, avem celebrele proceduri de acum 100 de ani, aerosoli, inhalaţii, pulverizaţii cu ape minerale cu o formulă unică în sud-vestul Europei de brom, iod, sulf şi 12 minerale integrate - cu aparatură modernă. Vă dau din casă, va fi o sală de kinetoterapie care nu s-a mai văzut în acest judeţ niciunde. Poate nici la ceilalţi competitori ai noştri, colegi din staţiunile balneare din ţară, că de aia învăţăm să respirăm corect. Întâi de toate să respirăm corect, cu o kinetoterapie adecvată. (...) Ce vom găsi acolo? Şi specific şi diferit, pentru că ne gândim să ne raliem acestui concept de longevitate. Lumea a trecut peste conceptul de spa, med-spa este deja obişnuit şi acum mergem pe această longevitate. Adică să ne dorim, practic, nu să trăim mai mult, ci să trăim adecvat şi mai sănătos", a precizat managerul principalului operator hotelier din Băile Govora, Violeta Niţescu.

Lucrările la renovarea Vilei Zorileanu au început deja din luna septembrie anul acesta, termenul pentru finalizarea acestora şi deschiderea Clinicii Zorileanu fiind iulie 2027.