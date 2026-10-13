O insulă cu două lacuri și debarcader se vinde la prețul unui apartament. Viața aici vine însă cu o provocare

O insulă din Scoţia de peste 100 de hectare este scoasă la vânzare pentru 350.000 de lire sterline sau aproximativ 400.000 de euro, cât ar fi preţul unui apartament de 40 metri pătraţi în Paris sau într-un alt oraş european. Insula oferă un debardader pirvat, două lacuri cu apă dulce și o vastă zonă naturală.

O insulă se vinde la prețul unui apartament. Are două lacuri și propriul debarcader - Sursa: Facebook/ Kelvin Anderson - Shetland's Estate Agent

Insula, scoasă la vânzare pentru oferte de aproximativ 400.000 de euro

Insula Hildasay este situată în largul Insulelor Shetland, în nordul îndepărtat al Scoției. Fără drumuri, insula de 110 hectare este accesibilă doar cu barca, relatează Linternaute.com.

Pentru adăpost, proprietatea dispune de o mică cabană tradițională din piatră, cuibărită printre vidre și păsări marine, cum ar fi chirele arctice și cormoranii.

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"O insulă privată magnifică, încărcată de istorie"

Pentru agenția imobiliară Kelvin Anderson, este "o insulă privată magnifică, încărcată de istorie" care oferă "un cadru excepțional pentru pasionații de natură și activități în aer liber". Postarea de pe Facebook a purtătorului de cuvânt al agenției descrie situl ca fiind "o oportunitate rară", oferind "intimitate, spații largi deschise și patrimoniu în inima unuia dintre cele mai remarcabile peisaje insulare din Marea Britanie".

Hildasay găzduia aproximativ 30 de persoane în 1891

Deși insula este astăzi nelocuită, a fost cândva casa unui sat animat. În 1891, aproximativ treizeci de locuitori își câștigau existența din pescuitul de hering și din extracția unui granit roșu și verde unic. Piatra era atât de prețuită încât a fost construită o mică cale ferată pentru a transporta blocurile în port, de unde navele le exportau în Australia. Șinele originale și câteva blocuri de piatră abandonate pot fi încă văzute acolo. Insula a câștigat notorietate și în 2020: aventurierul Chris Lewis și câinele său Jet și-au petrecut perioada de izolare acolo în timpul pandemiei, o aventură de trei luni care a dus la cartea sa bestseller "Finding Hildasay".

La 16 ani, acest geniu are deja un doctorat în fizică cuantică și vrea să învingă îmbătrânirea.

Insula este accesibilă doar cu barca

O navă fără echipaj a fost observată mișcându-se continuu în largul coastei, îndeplinind o misiune fără precedent.

Pentru a ajunge la Hildasay din Franța, cel mai simplu mod este un zbor direct spre Edinburgh sau Aberdeen (din Paris sau din alte câteva orașe importante), apoi o ofertă de zbor sau un feribot spre Insulele Shetland. Odată ajunși acolo, traversarea către insulă se face cu o barcă privată până la docul proprietății.