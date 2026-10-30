Un german a câștigat o insulă datorită unei pungi de bomboane, iar acum o vinde cu 220.000 de euro

O simplă pungă de jeleuri cumpărată în primăvara anului 2005 i-a adus unui bărbat din Bavaria un premiu la care mulți oameni doar visează, propria insulă în America de Nord. Două decenii mai târziu, bărbatul a decis să renunțe la proprietate și a scos insula la vânzare pentru aproximativ 220.000 de euro.

Pe insulă se poate ajunge doar cu barca, iar condițiile sunt potrivite pentru iubitorii de natură, nu pentru cei care caută luxul. Întreținerea proprietății a devenit tot mai dificilă din cauza distanței și a cheltuielilor anuale ridicate, inclusiv a impozitelor și reparațiilor.

Proprietarul, Matthias R., din localitatea Karl am Main, Bavaria, Germania, a participat la un concurs organizat în aprilie 2005 de producătorul german de dulciuri Haribo.

La acea vreme, compania a tipărit peste 15 milioane de abțibilduri speciale pe pungile de dulciuri. Marele premiu era unul neobișnuit, o insulă privată în provincia canadiană Nova Scoția, o cabană rustică din lemn, un bilet de avion pentru prima călătorie până acolo, o canoe echipată pentru pescuit și o cantitate generoasă de jeleuri Haribo, potrivit Blic.

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La campania de promovare a participat și cunoscutul prezentator de televiziune Thomas Gottschalk, care era imaginea brandului la acea vreme. Acesta a promovat ideea unei vacanțe departe de agitația vieții de zi cu zi.

O insulă de 6,5 hectare, în mijlocul naturii

Proprietatea, scoasă acum la vânzare sub numele de "Back Lake Island", se află în comitatul Shelburne, din provincia canadiană Nova Scoția, pe coasta de est a Canadei.

Insula are o suprafață de aproximativ 6,5 hectare, iar oferta de vânzare include și o zonă mlăștinoasă din apropiere. Potrivit anunțului agenției imobiliare care se ocupă de vânzare, pe insulă se poate ajunge printr-o scurtă călătorie cu barca. Proprietatea se află la aproximativ 30 de minute de orașul Shelburne.

Condițiile sunt potrivite pentru persoanele care iubesc natura și preferă liniștea, fără să aibă nevoie de facilitățile unui hotel de lux. Pe insulă se află o cabană din lemn, cu două dormitoare și o baie. Viitorul proprietar va primi și două bărci mici, un ponton din lemn, o magazie pentru unelte și un generator electric.

Energia electrică este produsă cu ajutorul panourilor solare, iar apa pentru uz menajer este pompată direct din lac. Cabana dispune și de o toaletă ecologică.

Cheltuielile de întreținere au devenit prea mari

Deși insula a fost timp de mulți ani un loc de relaxare pentru întreaga familie, administrarea proprietății de la o distanță atât de mare a devenit tot mai dificilă.

Părinții lui Matthias R. s-au ocupat personal, ani la rând, de întreținerea proprietății. Însă călătoria din Germania până în Canada, care presupune aproximativ 10 ore de zbor, inclusiv escale, s-a dovedit prea obositoare pentru vizitele de scurtă durată.

Pe lângă dificultățile legate de transport, au apărut și problemele financiare. Impozitul anual pe proprietate este de aproximativ 2.500 de euro, sumă la care se adaugă cheltuielile pentru reparațiile necesare din cauza condițiilor meteorologice.

Cum insula rămâne nelocuită perioade lungi de timp, iar întreținerea ei este greu de gestionat de la mii de kilometri distanță, germanul a decis să o vândă.

Acum, Matthias R. caută un cumpărător care să se bucure de liniștea și natura din Canada și care să fie dispus să se ocupe de întreținerea proprietății.