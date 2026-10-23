O staţiune de schi riscă să rămână închisă toată iarna. Scandal din cauza unei chirii de peste 500.000 de euro

Sezonul de schi 2026-2027 este în pericol într-o cunoscută staţiune montană. Compania care administrează domeniul schiabil se confruntă cu probleme financiare grave şi ameninţă că nu va mai pune în funcţiune instalaţii de transport pe cablu dacă autorităţile nu acceptă renegocierea contractului de închiriere. Dezbaterea a izbucnit cu puţin timp înainte de deschiderea sezonului, în condiţii în care abonamentele de schi au fost deja puse în vânzare.

Situată în Munţii Jura, deasupra oraşului elveţian Nyon, staţiunea La Dole atrage iubitorii sporturilor de iarnă cu pârtii care oferă o privelişte spectaculoasă asupra Lacului Geneva. De la altitudinea de 1.677 de metri, schiorii au la dispoziţie aproape 30 de km de pârtii, deservite de patru telescaune şi 12 teleschiuri. Un abonament de o zi pentru adulţi costă 40 de euro, scrie Blick.

Cu toate acestea, apropierea sezonului de iarnă aduce mai degrabă incertitudine decât entuziasm. Domeniul schiabil, împărţit în mod egal între Franţa şi Elveţia, a devenit subiectul unui conflict financiar care ameninţă să blocheze complet activitatea pe teritoriul elveţian.

Francezii cer reducerea chiriei şi ameninţă cu blocarea pârtiei

Compania franceză Sogestar, cu sediul în Les Rousses, care administrează domeniul schiabil, traversează o perioadă financiară dificilă şi încearcă să obţină avantaje din partea partenerilor elveţieni.

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În prezent, operatorul plăteşte companiei elveţiene Tele-Dole, cu sediul în Nyon, o chirie de 500.000 de franci elveţieni pentru fiecare sezon. Reprezentanţii Sogestar consideră însă că suma este prea mare şi solicită renegocierea contractului semnat în urmă cu un deceniu.

În lipsa unui acord, compania franceză avertizează că instalaţiile de transport pe cablu ar putea rămâne închise pe parcursul întregului sezon.

"La Dole se va deschide în această iarnă doar dacă ajungem la un acord cu elveţienii", a declarat Christophe Mathez, preşedintele Sogestar, pentru publicaţia franceză Le Progres.

Două ierni cu puţină zăpadă au adus compania în pragul unei crize economice

Problemele operatorului francez s-au agravat după două sezoane consecutive cu ninsori slabe. În lipsa veniturilor necesare, compania a iniţiat în Franţa o procedură judiciară de redresare financiară.

Potrivit lui Christophe Mathez, Sogestar nu mai poate suporta în prezent costurile chiriei. Reprezentanţii companiei susţin că banii economisiţi printr-o eventuală amânare a plăţilor sunt necesari pentru a putea începe sezonul de iarnă.

Principalul motiv de nemulţumire îl reprezintă modul în care este calculată chiria. Conform contractului actual, suma datorată elveţienilor rămâne fixă, indiferent de câţi turişti contribuie la profiturile companiei într-un sezon sau de condiţiile meteo.

Francezii vor schimbarea acestor prevederi, însă timpul pentru negocieri este tot mai scurt, iar abonamentele de schi au fost deja puse în vânzare. De cealaltă parte, reprezentanţii elveţieni privesc situaţia cu mai mult optimism.

"Nu cred că deschiderea pârtiilor este în pericol", a precizat Olivier Riesen, vicepreşedintele Tele-Dole, pentru publicaţia elveţiană La Cote.

Cele două părţi poartă în ultimele zile înaintea deschiderii oficiale a sezonului de schi negocieri pentru a ajunge la o înţelegere.

Criza staţiunilor de schi din Elveţia

Conflictul de la La Dole nu e un caz izolat. Numeroase staţiuni de schi din Elveţia se confruntă cu dificultăţi financiare, iar de la începutul anilor 2000, unul din şase domenii schiabile din ţară a dispărut.

Disputele care afectează această industrie nu sunt însă provocate în totalitate de problemele financiare.

Un exemplu este staţiunea Ebnat Kappel, din cantonul St. Gallen, unde administratorii teleschiului Tanzboden au intrat în conflict cu proprietarii terenurilor. La baza disputei s-a aflat un acord încheiat în 2011, care permitea folosirea utilajelor de amenajare a pârtiilor doar atunci când stratul de zăpadă atingea cel puţin 40 de cm. În acest sezon, teleschiul nu va mai funcționa.

O altă staţiune elveţiană renunţă la sezonul de schi. Localnicii vor să cumpere instalaţiile

Situaţia este tensionată şi în Braunwald, în cantonul Glarus, unde viitorul domeniului schiabil provoacă dispute de mai multe săptămâni.

Compania care administrează instalaţiile de transport pe cablu a decis să suspende activitatea de schi din această iarnă, o hotărâre care a stârnit revolta printre localnici.

Aceştia se tem de consecinţele asupra turismului, afacerilor locale şi şcolilor de schi şi încearcă să găsească o cale pentru a salva domeniul schiabil. Una dintre variantele propuse este cumpărarea instalaţiilor de la actualul operator.

După negocieri îndelungate, au început şi primele discuţii privind o eventuală tranzacţie. Există însă în continuare diferenţe mari între preţul cerut de vânzător şi suma pe care localnicii sunt dispuşi să o plătească.