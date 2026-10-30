Zăpadă se lasă aşteptată, dar pregătirile pentru sezonul de schi au început deja. Iar cei care vor să ajungă pe pârtii în această iarnă ar putea fi nevoiţi să scoată mai mulţi bani din buzunar. Autoritățile locale tocmai discută dacă vor crește sau nu tarifele pentru schi în Poiana Brașov și în masivul Postăvarul.

Momentan, tarifele sunt la nivelul celor de anul trecut. Decizia a fost adoptată în consiliul local al municipiului Brașov în prima parte a zilei de astăzi. Așadar, nu sunt schimbări în ceea ce privește banii pe care trebuie să-i plătim ca să urcăm pe masivul Postăvaru și să ne putem bucura de pârtii pe timpul acestui sezon al sporturilor de iarnă.

O cartelă valabilă pentru 4 ore de la momentul primei urcări costă tot 180 de lei pentru adulți și 110 lei pentru copii. O cartelă de o zi costă 240 de lei pentru adulți și 140 de lei pentru copii. Și, la o cartelă cu 30 de puncte, în condițiile în care o urcare cu telegondola consumă 6 puncte, 195 de lei pentru adulți și 110 lei pentru copii.

Vorbim însă și despre abonamentele pentru întreg sezonul, care sunt personalizabile și netransmisibile. Acestea vor avea tarife care sunt tot la nivelul de 5.500 de lei pentru adulți și 3.300 de lei pentru copii.

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Tarifele sunt pregătite, pârtiile sunt pregătite, instalațiile pentru înzăpezirea artificială a pârtiilor au fost probate și sunt și ele pregătite. Câtă vreme este suficient de multă apă în lacul de acumulare din masivul Postăvaru și e suficient de frig afară, tot ce ne rămâne de făcut e, bineînțeles, să așteptăm zăpadă.