Orban i-a propus lui Putin un armistiţiu de Crăciun în Ucraina, confirmă Moscova. Kievul susține că discuția nu a existat

Război în Ucraina. Premierul "Orban, în convorbirea sa cu Putin, a propus un schimb major de prizonieri în ajunul Crăciunului şi anunţarea unei încetări a focului în Ucraina în ziua de Crăciun", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, scrie Agerpres.

Miercuri, "partea rusă a remis ambasadei ungare cererea noastră preliminară pentru un schimb" de prizonieri, a adăugat Peskov, subliniind că Moscova "sprijină toate eforturile" de mediere ale Budapestei.

Premierul ungar, a cărui ţară deţine preşedinţia Consiliului UE până la sfârşitul lunii decembrie, a scris miercuri pe reţeaua de socializare X despre această propunere, afirmând că i-a transmis-o şi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care ar fi refuzat-o.

"Am propus o încetare a focului de Crăciun şi un schimb mare de prizonieri. Este trist că preşedintele Zelenski le-a respins şi exclus în mod clar astăzi. Am făcut ce am putut!", a scris Orban în postarea pe platforma X.

Kievul are o altă versiune

De partea sa, Kievul are o altă versiune şi afirmă că nu a participat la nicio discuţie cu privire la o posibilă încetare a focului de Crăciun sau la un schimb de prizonieri cu Rusia. "Ca întotdeauna, partea ungară nu a discutat cu Ucraina. Şi, ca întotdeauna, Ungaria nu a informat (Ucraina, n.red.) despre discuţiile sale cu Moscova", a declarat presei un consilier al preşedintelui Zelenski, Dmitro Litvin. "Nu avem nevoie" de un astfel de "mediator", a completat la televiziunea ucraineană un al consilier prezidenţial de la Kiev, Mihailo Podoliak.

Viktor Orban şi-a iritat în iulie unii omologi europeni printr-o "misiune de pace" autoproclamată care l-a condus atunci la Moscova, unde s-a întâlnit cu Putin, vizită de care Bruxelles-ul s-a delimitat. El este însă un apropiat al preşedintelui ales al SUA, Donald Trump, care, după o întâlnire sâmbătă la Paris cu Zelenski, a cerut încetarea focului în Ucraina şi negocieri între aceasta şi Rusia.

"Zelenski şi Ucraina ar dori să facă o înţelegere şi să oprească nebunia", a scris după acea întâlnire Trump pe platforma sa socială Truth Social, adăugând că Ucraina a pierdut în războiul cu Rusia aproximativ 400.000 de soldaţi, iar Rusia a pierdut circa 600.000 de soldaţi, morţi şi răniţi. "Trebuie să fie o încetare a focului imediată şi negocierile să înceapă", a indicat viitorul preşedinte al SUA.

