Biografia Papei se numeşte "Viaţa. Povestea mea prin istorie" şi este o împletire de poveşti personale şi mari evenimente ale secolului trecut. Suveranul Pontif vorbeşte însă cu sinceritate şi despre dragoste. Îşi aminteşte cum, după o logodnă, s-a îndrăgostit din nou în perioada seminarului.

"A fost o mică deraiere"

Papa Francisc: La nunta unui unchi de-ai mei, am fost orbit de o anumită tânără. Era atât de frumoasă, atât de inteligentă, încât simţeam că ameţesc. Timp de o săptămână am avut imaginea ei mereu în minte și mi-a fost greu să mă rog. Din fericire, a trecut și am putut să-mi dedic mintea și trupul vocației mele.

O nouă logodnă ar fi însemnat şi părăsirea clerului. Potrivit tradiţiei, preoţii catolici nu se pot căsători. Papa a vorbit adesea despre dragoste în slujbele lui.

Papa Francisc: Dragostea nu înseamnă viori care cântă, romantism pur. Nu este ceea ce spun filmele, dragostea este altceva. Dragostea înseamnă să ai grijă de o altă persoană. Dragostea înseamnă muncă!

În carte, Papa vorbeşte şi despre pasiunea lui pentru filmele italiene şi admiraţia pentru Maradona. Suveranul Pontif nu se fereşte de subiecte controversate şi anunţă că biserica nu va recunoaşte niciodată căsătoriile între persoane de acelaşi sex. Memoriile conţin şi un mesaj pentru cei care vor ca şeful Bisericii catolice să se retragă din cauza problemelor de sănătate. Papa Francisc spune că o demisie este "o ipoteză îndepărtată", deoarece starea lui de sănătate e suficient de bună pentru a-i permite să-şi continue misiunea.

