Pavel Durov, eliberat sub control judiciar şi pus sub acuzare. Are de plătit 5 milioane euro cauțiune și nu poate părăsi Franţa

Acesta a luat cetăţenia Emiratele Arabe Unite, după ce a mutat sediul social al Telegram în Dubai. În august 2021, Pavel Durov a primit şi cetăţenia franceză, printr-o procedură asupra căreia Parisul păstrează discreţia. Arestarea lui Durov a adus în atenţie răspunderea penală a furnizorilor de aplicaţii şi a alimentat dezbaterea despre unde se încheie libertatea de exprimare şi unde începe aplicarea legii. De asemenea, ea pus în lumină relaţia dificilă dintre guverne şi Telegram, care are aproape 1 miliard de utilizatori.

Justiţia franceză îi reproşează că nu a acţionat împotriva difuzării pe Telegram de conţinuturi cu caracter infracţional sau delictual. După o ancheta preliminară a secţiei de luptă împotriva criminalităţii cibernetice din cadrul parchetului din Paris s-a decis trimiterea dosarului în faţa unui judecător de instrucţie pe 9 iulie, pentru 12 infracţiuni in rem ţinând de criminalitate organizată, în special 'refuzul de a comunica informaţiile necesare interceptărilor autorizate de lege', 'complicitate la delicte şi la infracţiuni care se organizează pe platformă (trafic de droguri, pornografie infantilă, escrocherie şi spălare de bani în grup organizat) şi 'furnizare de servicii de criptologie vizând să asigure funcţii de confidenţialitate fără declaraţie conformă'.

Un tribunal din Paris l-a plasat pe Pavel Durov sub control judiciar cu o cauțiune de 5 milioane de euro și cu obligația de a se prezenta la secția de poliție de 2 ori pe săptămână, potrivit unui comunicat al parchetului din Paris, citat de TASS. Durov a fost pus sub acuzare pentru șase dintre cele 12 infracțiuni anunțate anterior, inclusiv refuzul de a coopera cu autoritățile, a declarat parchetul din Paris. Ancheta cu privire la managementul Telegram a fost deschisă în februarie 2024 din cauza "lipsei de răspunsuri" la solicitările instanțelor, a spus parchetul.

Pavel Durov , şeful Telegram, a fost eliberat. El va rămâne totuşi sub control judiciar şi are interdicţie de a părăsi Franţa, informează AFP.

Pavel Durov, eliberat sub control judiciar şi pus sub acuzare. Are de plătit 5 milioane euro cauțiune și nu poate părăsi Franţa