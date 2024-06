Managera magazinului a anunţat interdicţia printr-un mesaj vocal pe grupul de whatsapp al angajaţilor: "În afara situaţiilor în care faceţi pe voi sau aveţi ciclu, nu mai aveţi voie la baie! Pentru că eu m-am săturat să nu ştiu cine este de muncă. Nu e posibil să fie mereu închis-deschis, închis-deschis. Aveţi patru ore de muncă, perioada asta ţineţi în voi!"

Angajaţii au primit interdicţie de a merge la toaletă

După apariţia mesajului plin de ameninţări şi înjurături, alte angajate au povestit abuzurile la care sunt supuse.

"Îmi spunea mereu lucruri foarte jignitoare.

Îmi spunea "capră". Ne spunea tuturor "capre".

După ce nu am băgat pâine la cuptor, a urlat la mine în faţa tuturor şi am început să plâng. După cinci luni, am venit aici, cu mama şi iubitul meu, şi mi-am dat demisia pentru că nu mai rezistam", povestesc angajatele.

Protest în faţa magazinului

Cazul a scandalizat sindicatul muncitorilor, care a organizat un protest cu zeci de oameni în faţa magazinului. Autorităţile sunt chemate să intervină după ce s-a descoperit că directoarea le-a cerut casierelor să vină cu 15 minute mai devreme pentru a număra banii.

Clienţii lanţului de supermarketuri, cu 800 de filiale în toată Italia, au luat şi ei partea angajatelor.

"Cu siguranţă sunt locuri de muncă mai bune. Este dreptul oricărui angajat să meargă la baie.

Este ceva atât de discriminatoriu încât nu poate fi explicat, în zilele noastre", spun oamenii.

Directoarea a fost suspendată cinci zile.

