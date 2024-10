Comanda No.40: pizza plus o porţie de cocaină. Denumirea specială prin care un restaurant din Germania vindea în secret droguri - Profimedia / ilustrativă

Pizza nr. 40 a fost mult timp unul dintre cele mai bine vândute feluri de mâncare la un restaurant din orașul german Düsseldorf, până când poliția a descoperit ingredientul secret: o porție de cocaină, relatează The Guardian.

Poliția din Düsseldorf, Germania, a descoperit o rețea de trafic de droguri care folosea o pizzerie drept acoperire pentru vânzarea de cocaină. Clienții puteau comanda cocaină prin simpla solicitare a produsului cu numărul 40 din meniu. Ancheta a început în martie, după un pont.

Sloganul: "Livrăm totul acasă la tine"

„A fost una dintre cele mai vândute pizza”, a declarat poliţistul inspector. Un pachet de cocaină era pus sub fiecare pizza. „Asta a fost ceva nou pentru noi și ne-a surprins, deoarece proprietarul nu fusese niciodată acuzat de infracțiuni legate de droguri.”

Sloganul publicitar al pizzeriei era „Livrăm totul acasă la tine”. Nu a fost imediat clar cât se cerea pentru No 40 sau care erau toppingurile sale. „Chiar dacă am ști, nu am face public acest lucru”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. În urma supravegherii, managerul pizzeriei a încercat să scape de droguri aruncând un sac cu cocaină pe fereastră, care a ajuns direct în mâinile polițiștilor.

S-au descoperit 1,6 kg de cocaină, 40 g de canabis și 268.000 de euro în numerar. Deși managerul a fost arestat pentru câteva zile, pizzeria și-a reluat activitatea și a continuat să vândă „pizza specială” cu droguri.

Investigația a dus la arestarea a trei persoane și la descoperirea a două ferme de canabis, iar managerul pizzeriei a fost arestat în timp ce încerca să fugă din țară.

