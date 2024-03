Planul contracronometru al UE de a face rost de muniție pentru Ucraina în timp ce Rusia înaintează. Preţurile au crescut şi de 3-4 ori

Sute de cehi şi o mână de ucraineni lucrează non-stop în estul Republicii Cehe pentru a transforma câteva clădiri ce datează din Al Doilea Război Mondial într-un centru pentru furnizarea de arme şi muniţii Ucrainei, relatează miercuri Reuters, citat de Agerpres.

Olandezii și cehii conduc eforturile europene pentru aprovizionarea Ucrainei

Iniţiativa face parte din eforturile Uniunii Europene de a oferi Kievului arme pentru a respinge forţele ruse după ce ajutorul militar al SUA, care a fost coloana vertebrală a sprijinului internaţional, s-a blocat în Congres.

Vizitând facilitatea Sternberk deţinută de producătorul privat ceh de arme Excalibur Army, generalul Onno Eichelsheim, şeful armatei olandeze, a descris urgenţa situaţiei în condiţiile pierderilor tot mai mari ale Kievului în sudul Ucrainei.

"Trebuie să accelerăm. Trebuie să livrăm mai mult şi trebuie să o facem mai repede", a spus el pentru Reuters în timpul unei recente vizite de inspecţie.

Ucraina este depășită la muniţie, forțele ruse avansează

Uniunea Europeană a lansat o iniţiativă în martie 2023 de a livra Ucrainei 1 milion de obuze de artilerie în termen de 12 luni, însă, un an mai târziu, a trimis doar puţin mai mult de jumătate din acest număr, din cauza capacităţii de producţie insuficiente şi a lipsei de comenzi pe termen lung.

Guvernul ceh a jucat un rol central în încercarea de a strânge fonduri în rândul partenerilor şi în încheierea de acorduri cu industria cehă de apărare.

Ţările de Jos sunt, de asemenea, "foarte active de câteva luni în mai multe ţări", încercând să compenseze deficitul de muniţie de artilerie, a declarat colonelul Simon Wouda, şeful grupului operativ pentru Ucraina al Regatului Ţărilor de Jos.

"Primul lot ar trebui să fie gata în patru luni, iar acesta este un calcul foarte conservator. Cea de-a doua parte poate fi livrată în mod cert în a doua jumătate a acestui an", a spus Wouda, detaliind pentru prima dată calendarul livrărilor.

El a spus ca sunt în curs eforturi pentru contracte suplimentare cu Excalibur Army - care face parte din Czechoslovak Group (CSG) - pentru achiziţia de muniţie de 155 mm, necesară pentru tunurile de artilerie pe care olandezii le furnizează.

CSG funcţionează ca producător şi "placă turnantă" a muniţiilor - producând sisteme de apărare aeriană şi vehicule, aducând tancuri, artilerie şi obuze din întreaga lume şi recondiţionându-le pentru Ucraina.

Ţinta UE la producţia de obuze

Ţările vest-europene şi alţi aliaţi plătesc o mare parte din material. Ucraina cumpără, de asemenea, echipament militar şi muniţie direct de la parteneri. Olanda colaborează cu Republica Cehă pentru a găsi cât mai multe cartuşe de artilerie de 155 m posibil pentru Ucraina.

Wouda vrea să garanteze o aprovizionare constantă cu muniţie, ca parte a acordului de securitate semnat de premierul olandez Mark Rutte şi de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Olanda şi alte state vor finanţa aproximativ 800.000 de obuze de artilerie provenite din Republica Cehă.

Membrii coaliţiei care finanţează achiziţiile pe termen scurt sunt, printre alţii, Marea Britanie, Canada, Danemarca, Republica Cehă şi SUA, a declarat Wouda pentru Reuters, menţionând că "am identificat oportunităţi de a găsi muniţie în alte locuri în afara Europei". În cei doi ani de război, o mare parte din muniţia trimisă în Ucraina a provenit din stocurile americane.

Fabricanţi occidentali şi-au sporit producţia pentru a răspunde creşterii neaşteptate a cererii, iar Comisia Europeană se aşteaptă ca producţia totală anuală de obuze în Uniune să ajungă la 1,4 milioane până la finalul lui 2024, după ce anul trecut a fost de circa 500.000.

Rusia a crescut producţia de arme

Pentru fiecare obuz pe care Ucraina îl trage pe front, Rusia trage 5-6, spun oficiali şi analişti. Acest dezechilibru limitează capacitatea Ucrainei de a opri atacurile ruse şi de a oferi acoperire pentru propriile mişcări de trupe.

Rusia a crescut producţia de arme şi poate menţine o rată de tragere mult mai mare decât Ucraina, dar experţi occidentali spun că şi Moscova se confruntă cu unele constrângeri şi a apelat la Coreea de Nord pentru a-şi consolida aprovizionarea cu muniţii.

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba le-a spus săptămâna trecută omologilor săi din UE că Ucraina are nevoie de 2,5 milioane de obuze de artilerie în acest an, potrivit Financial Times, adică un necesar zilnic de 7.000, însă UE trimisese doar 400.000.

Livrările de muniţie către Ucraina au fost întrerupte de motive politice, Congresul SUA blocând deocamdată un pachet de ajutor militar de 60 de miliarde de dolari, iar puterile europene fiind împărţite în privinţa utilizării de fonduri UE pentru achiziţia de muniţii din afara blocului.

Prețurile au crescut şi de 3-4 ori iar oferta e limitată

Pe piaţa mondială sunt disponibile în jur de 2 milioane de cartuşe de muniţie de mare calibru, potrivit unui oficial ceh de rang înalt. Cererea din partea războiului din Ucraina a făcut ca preţurile să urce de la 700-1.200 de dolari anterior per cartuş la 2.800-3.200 de dolari, au indicat două surse la curent cu această piaţă.

Aprovizionarea cu muniție trebuie să crească dacă se dorește ca Ucraina să aibă șansa de a schimba cursul războiului, au scris analiștii Franz-Stefan Gady și Michael Kofman într-o lucrare de cercetare pentru Institutul Internațional de Studii Strategice.

"Pentru țările care sprijină Ucraina, provocarea este de a crește semnificativ producția de muniție de artilerie și interceptoare", se arată în analiză. "Kievul are nevoie de aproximativ 75.000–90.000 de obuze de artilerie pe lună pentru a susține războiul defensiv și mai mult de dublu, 200.000 - 250.000, pentru o ofensivă majoră".

Dezacordurile din UE pot bloca finanțarea pentru arme

UE dezbate de unde să facă rost de muniție. Regatul Ţărilor de Jos a alocat 250 milioane de euro pentru achiziţii de muniţii pentru Kiev, inclusiv din stocuri neeuropene prin industria de apărare cehă, şi le-a cerut aliaţilor să contribuie la planul ce este implementat împreună cu guvernul ceh.

Înaltul oficial ceh a spus că statele donatoare pot alege dintr-o listă de oferte de diferite tipuri de produse şi provenienţe, mai multe companii cehe funcţionând drept "placă turnantă".

Franţa şi Germania se gândesc să se alăture iniţiativei. Preşedintele francez Emmanuel Macron a sprijinit planul în timpul unei vizite la Praga marţi şi a deschis uşa pentru utilizarea de fonduri europene, dar nu a spus cu ce anume va contribui Parisul.

De asemenea, Franţa i-a invitat pe miniştrii de externe şi ai apărării din principalele state aliate ale Ucrainei, precum şi pe secretarul general al NATO, să participe joi la o videoconferinţă ce are drept scop să arate un "front unit" şi să vină cu propuneri concrete pentru a spori sprijinul pentru Kiev. Invitaţia menţiona că întâlnirea va analiza modalităţi de a accelera producţia şi livrarea de muniţie de artilerie.

Nevoile Ucrainei se extind însă dincolo de muniţia de artilerie. Kievul vrea să îşi consolideze apărarea antiaeriană şi are nevoie de mai mult armament greu de-a lungul liniei de front pentru a face faţă resurselor superioare ale Rusiei. Coreea de Sud şi Turcia se numără printre ţările furnizoare pentru Ucraina până acum.

În cursul acestui an se aşteaptă ca avioane de vânătoare americane F-16 să fie livrate în Ucraina din Danemarca şi Regatul Ţărilor de Jos. Olandezii fac, de asemenea, parte dintr-un grup care furnizează drone avansate capabile să atace mai adânc în teritoriul deţinut de Rusia.

Olanda a primit deja 100 de tunuri antiaeriene montate şi 45 de tancuri T-72 recondiţionate pentru Ucraina de la Excalibur Army, dintre cele 105 finanţate cu SUA şi Danemarca.

Pavel Dosko, director de dezvoltare la Defense Land Systems al CSG, a declarat că personalul a fost suplimentat cu sute de muncitori pentru a creşte producţia la Sternberk.

"Împreună cu partenerii olandezi şi alţi parteneri din NATO, suntem capabili să furnizăm Ucrainei acum destul de mult material de care are nevoie disperată pentru a se apăra", a spus el într-un interviu pentru Reuters.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Va reuşi Simona Halep să mai câştige un Grand Slam odată cu revenirea pe terenul de tenis? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰