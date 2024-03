Victoria Nuland, femeia pe care ruşii o învinuiesc de toate relele din Ucraina, se retrage. Moscova a sărbătorit vestea plecării ei

Subsecretarul de stat pentru afaceri politice Victoria Nuland, numărul trei în diplomaţia Statelor Unite şi cunoscută pentru opoziţia sa fermă faţă de Rusia, a anunţat marţi că se va retrage în curând din serviciul public.

Victoria Nuland va părăsi Departamentul de Stat

Nuland, diplomat de carieră, a jucat în anii 1990 un rol crucial în politica SUA faţă de Rusia şi mai târziu a activat ca ambasador al SUA la NATO.

Cu Hillary Clinton ca secretar de stat, Nuland şi-a asumat rolul de purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. După ce s-a retras în timpul preşedinţiei republicanului Donald Trump, a revenit în actuala administraţie a democratului Joe Biden, ocupând poziţia a treia în linia diplomatică.

Nuland este cel mai bine cunoscută pentru poziţiile sale dure împotriva Rusiei, în special în legătură cu războiul din Ucraina.

Cine o va înlocui pe Victoria Nuland

Unul dintre comentariile sale controversate s-a produs în ianuarie 2022, cu câteva zile înainte de începerea invaziei ruse: "Dacă Rusia invadează Ucraina, într-un fel sau altul, Nord Stream 2 nu va merge înainte".

Într-un comunicat de presă, secretarul de stat Antony Blinken a subliniat că "eforturile ei au fost indispensabile pentru a face faţă invadării pe scară largă a Ucrainei de către Putin, organizând o coaliţie globală pentru a-i asigura eşecul strategic".

Kremlinul, la rândul său, a salutat plecarea lui Nuland, pe care a acuzat-o că este "rusofobă" şi că a eşuat în politicile sale.

Nuland va fi înlocuită temporar de John Bass, fostul ambasador al SUA în Afganistan, care a supravegheat retragerea haotică a SUA înainte de revenirea la putere a talibanilor.

Favorită pentru a-i succeda lui Nuland în calitate permanentă este actualul ambasador al SUA la NATO, Julianne Smith, potrivit AP.

Cine este Victoria Nuland, femeia pe care ruşii o învinuiesc de toate relele din Ucraina

Nuland a devenit mai cunoscută în 2014, după ce a înjurat Uniunea Europeană (n.r. "Fuck the EU") într-un apel telefonic despre care americanii cred că a fost înregistrat și scurs de către ruşi, scrie The New York Times.

În timpul administrației Biden, Nuland a devenit ţinta criticilor pentru cei care se opun acordării de sprijin Ucrainei. "Nimeni nu cere acest război mai tare decât Nuland", a scris miliardarul american Elon Musk pe platforma X în februarie anul trecut.

Propaganda rusă susţine că Nuland este o portavoce a instituțiilor de la Washington, al cărei rol ar fi acela de a submina Rusia și chiar de a-l răsturna pe Vladimir Putin.

Oficialii ruși și presa Kremlinului amintesc în mod constant de episodul în care Victoria Nuland a distribuit în 2014 mâncare protestatarilor din centrul Kievului care în cele din urmă l-au alungat de la putere pe liderul ucrainean susținut de Kremlin.

"În 2014 în Ucraina a avut loc o lovitură de stat împotriva guvernului, după ce subsecretarul de stat Victoria Nuland le-a dat prăjituri teroriștilor", a declarat anul trecut ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Nuland a spus că le-a adus sandvișuri, nu prăjituri.

Retrgarea lui Nuland a fost tratată ca o știre majoră de site-ul principal al propagandei ruse, Russia Today.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova, a reacţionat spunând pentru RT că plecarea Victoriei Nuland arată "eșecul politicinii anti-ruse a administrației Biden". Ea a acuzat că "rusofobia, propusă de Victoria Nuland drept principalul concept de politică externă al Statelor Unite, îi trage pe democrați în jos ca o piatră".

Victoria Nuland era considerată favorită la funcţia de adjunct al Secretarului de Stat al SUA după ieşirea la pensie a lui Wendy Sherman, dar Antony Blinken l-a ales pe Kurt Campbell, un oficial din Consiliul de Securitate Națională pentru Asia.

Unii analiști au interpretat această alegere ca pe un semn că președintele Biden și secretarului de Stat al SUA consideră că gestionarea relației Americii cu China este prioritatea lor principală, în ciuda faptului că războiul din Ucraina a consumat o mare parte din politica externă a Casei Albe.

Victoria Nuland a vorbit luna trecută despre viitorul Ucrainei. "Dacă Putin va câștiga în Ucraina, el nu se va opri acolo, iar autocrații de pretutindeni se vor simți încurajați să schimbe status quo-ul prin forță", a avertizat ea la Centrul de Studii Strategice și Internaționale din Washington.

"Putin crede că ne poate învinge dacă stă şi așteaptă.Trebuie să-i dovedim că greșește", a spus ea.

