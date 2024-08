Poveste de film. Armata ucraineană asediază o închisoare de femei din Kursk. Soldaţii ruşi s-au baricadat în interior şi resping atacurile

În timpul înaintării în regiunea Kursk, trupele ucrainene au ajuns până în satul Malaia Loknia, situat la 14 kilometri de granița cu Ucraina. Acolo se află un centru de detenţie pentru femei pentru care în prezent se desfășoară lupte aprige. Trupele ucrainene iau cu asalt clădirea apărată de câteva zeci de soldați ruși care s-au baricadat în închisoare şi au instalat posturi de tragere, relatează Bild şi Armata Ucraineană, citate de Ukrainska Pravda.

Trupele ruse au transformat colonia pentru femei nr. 11 într-o fortăreaţă și rezistă cu înverșunare atacurilor ucrainene. Aparent, inclusiv paznicii închisorii iau parte la lupte. În colonia penală, aşa cum sunt denumite anumite închisori în Rusia, s-ar afla din 2011 în jur de 203 deţinute condamnate la pedepse de la 10 la 20 de ani de închisoare. Nu este clar câte deţinute mai sunt în interior sau dacă au fost evacuate.

Câţiva zeci de soldați ruși au ridicat baricade și folosesc turnurile de pază ale închisorii pentru poziții de tragere și clădirile masive pentru a se proteja împotriva atacurilor ucrainene. Armata ucraineană atacă închisoarea cu blindate Marder de fabricație germană și cu drone.

Iuri Podoliak, un popular propagandist rus, a relatat pe 20 august pe Telegram că satul Malaia Loknia riscă să fie prins într-o încercuire operaţională de către unitățile ucrainene care ar fi tăiat drumul de legătură cu satul vecin. Ministerul rus al Apărării a declarat că toate atacurile trupelor ucrainene asupra satului Malaia Loknia au fost respinse. Expertul militar german de la Bild, Julian Röpcke, a confirmat pe 22 august că atât satul, cât şi închisoarea rămân sub control rusesc pentru moment.

Zona controlată de fapt de Ucraina în Kursk ar fi mai redusă

După începerea incursiunii trupelor ucrainene pe teritoriul Rusiei pe 6 august, preşedintele Putin a ordonat forţelor sale de securitate să îi îndepărteze pe militarii ucraineni din Rusia. Cu toate acestea, contraatacul Rusiei se mişcă încet. Comandantul-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că au fost cuceriţi peste 1.260 de kilometri pătraţi, adică 93 de sate, dar observatorii militari consideră că zona controlată de fapt de Ucraina este ceva mai redusă.

Potrivit bloggerilor militari ruşi, armata ucraineană acţionează dispersat cu grupuri mobile de recunoaştere şi sabotaj, dar nu toate zonele din Kursk unde au fost semnalate incursiuni ale trupelor ucrainene se află efectiv sub controlul acestora. De asemenea, cea mai mare parte a câştigurilor teritoriale au fost obţinute la începutul ofensivei, suprafeţele revendicate de Kiev în ultimele zile fiind marginale după ce armata rusă a trimis întăriri şi au loc lupte.

133.000 de refugiaţi ruşi în regiunea Kursk

Aproximativ 133.000 de persoane au fost nevoite să îşi părăsească locuinţele până acum din cauza ofensivei ucrainene din regiunea rusă Kursk, a declarat joi guvernatorul interimar al regiunii, Alexei Smirnov, în cadrul unei videoconferinţe cu preşedintele Vladimir Putin.

Aproape 20.000 de persoane au rămas în continuare în cele opt raioane pentru care fusese dispusă evacuarea. "Vă îndemn să acordaţi o atenţie deosebită pregătirilor pentru noul an şcolar", a ordonat preşedintele Putin într-o reuniune la Moscova despre situaţia din Kursk.

Ministrul Educaţiei, Serghei Kravţov, a spus că elevii din 114 şcoli din zona de frontieră ar urma să beneficieze de învăţâmânt online începând cu 2 septembrie. Alţi elevi vor avea acces la educaţie în locurile unde au fost evacuaţi sau în taberele de vacanţă pentru copii.

Moscova pare mai puţin preocupată să-i dea afară pe ucraineni din Kursk

Planurile pentru noul an şcolar, care începe în septembrie, pot fi interpretate ca o dovadă că leadership-ul rus nu se aşteaptă la o victorie rapidă asupra trupelor ucrainene, estimează observatorii. Site-ul de ştiri în limbă rusă, dar cu sediul în Letonia, Meduza, a informat, citând surse apropiate Kremlinului, că Moscova este mai puţin preocupată de o recucerire rapidă.

După şocul iniţial, a fost important ca populaţia să se obişnuiască cu ceea ce oficialii au numit "o nouă normalitate", adică prezenţa unor trupe străine atacatoare, care inevitabil vor fi alungate din nou, a precizat Meduza.

Ruşii continuă să înainteze în Doneţk

Între timp, pe frontul ucrainean, forţele ruse au intrat în oraşul Toreţk. Armata ucraineană a părut să recunoască joi că orăşelul New York a căzut sub înaintarea Rusiei în regiunea Doneţk, în timp ce Toreţk se află acum sub o ameninţare tot mai mare. Statutul orăşelului New York s-a schimbat în raportul de situaţie de joi emis de Statul Major al forţelor armate ucrainene. El nu a mai fost menţionat ca fiind disputat, o aparentă recunoaştere a faptului că a căzut în mâinile forţelor ruse.

Bloggerii de război ucraineni şi ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, au afirmat miercuri că forţele ruse deţin controlul complet asupra New York. Oraşul industrial Toreţk, care a fost mult timp ţinta unor atacuri aprige din partea forţelor ruse, este acum expus unui risc şi mai mare. Statul Major ucrainean a spus că luptele continuă la Toreţk, dar şi la Pivnicine şi Zalizne, două oraşe la est de Toreţk, în timp că hărţile cu situaţia de pe front publicate de DeepState, un canal de Telegram apropiat de armata ucraineană, arată că trupele ruse au intrat în Toreţk.

