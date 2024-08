Ruşii revendică cucerirea oraşului New York din Ucraina şi plănuiesc să-i schimbe numele în Novgorod: "Captură simbolică"

Război în Ucraina . Armata rusă a revendicat marţi capturarea orașului New York . Cucerirea acestui oraș strategic din Donbas, cu 9.000 de locuitori înainte de război, le permite trupelor ruse să continue încercuirea oraşului Toreţk. Oficialii instalaţi de ruşi în teritoriile ocupate din Ucraina au anunţat că vor schimba din nou numele localităţii din New York în Novgorod, varianta rusească.

Rusia se laudă cu o captură simbolică. Ministerul rus al Apărării a anunţat marți, 20 august, în stil sovietic "eliberarea" oraşului Novgorod (n.r. nume ucrainean New York) din Doneţk. "Grupul de forţe Centru (...) a eliberat Novgorod (n.r. numele rusesc al New York-ului), una dintre cele mai mari localități din zona metropolitană Toreţk și un centru logistic important din punct de vedere strategic", a spus Ministerul rus al Apărării în raportul său zilnic. Canalul militar ucrainean de Telegram DeepState confirmă cucerirea unei mari părţi a orașului de către ruşi, restul fiind considerat în zona gri, adică în zona de luptă.

Armata rusă anunţă că a cucerit oraşul strategic New York

Localitatea New York, situată la sud de Toreţk, era fortificată de mai bine de 10 ani pentru că se află la doar 4 kilometri de prima linie a conflictului anterior din Donbas, din 2015, când a fost parțial ocupată. La începutul lunii iulie, rușii au spart liniile defensive ucrainene din New York. Această operațiune a fost posibilă în urma unei rotaţii efectuate defectuos de două brigăzi ucrainene, a explicat o sursă militară franceză pentru Le Figaro.

"A 116-a brigadă de apărare teritorială care a activat în zona New York a fost trimisă de urgență pentru a înăbuși criza deschisă la vest de Marinka (mai spre sud) și statul major a înlocuit-o cu brigada 41 mecanizată", a explicat un ofițer superior. "Această brigadă, înființată în primăvara lui 2023, a luptat în special la Kupiansk și Ceasiv Iar, apoi a fost retrasă de pe front pentru a se odihni și a se reface. Doar că, din cauza presiunii de pe linia frontului, în cele din urmă nu a mai fost trimisă în spatele frontului, ci în sectorul New York-Toreţk, rămas aproape neschimbat din 24 februarie 2022, singurul din tot Donbasul unde linia frontului nu s-a mutat de la începerea invaziei ruse și care era considerat ușor de apărat deoarece se baza pe fortificații construite și îmbunătățite în ultimii zece ani".

Conștienți de starea de epuizare în care se afla brigada ucraineană, rușii au depistat manevra și au atacat când brigada nu era în dispozitv complet, explică Le Figaro. Trupele ruse mai acționaseră deja în acest fel în luna mai, în timpul capturarii satului Oceretine, un punct logistic cheie de lângă Avdiivka.

"Linii de apărare din ce în ce mai sfărâmicioase"

Pe 6 august, la New York, ruşii a ridicat steagul rusesc pe acoperișul școlii nr. 38, situată în nord-vestul orașului. "Clădirea era în stare impecabilă. Acoperișul și ferestrele par intacte. Au cucerit școala fără luptă", a notat generalul Olivier Kempf pentru Le Figaro. Potrivit acestuia, "ucrainenii nu mai sunt capabili să apere zonele urbane", deşi această strategie favorizează trupele care se apară. În zilele următoare, ucrainenii au recucerit pentru scurt timp clădirea, dar nu au putut rezista.

Au pierdut oraşul în cea mai mare parte. "În cel mai bun caz, este o retragere tactică", a comentat analistul de la Fundația pentru Cercetare Strategică (FRS) îngrijorat de starea noilor linii de apărare construite de Kiev de la începutul războiului, după ce cele din 2014-2015 au fost toate străpunse de ruși. "După ce sistemele de fortificații cedează, ucrainenii se retrag pe linii improvizate, care sunt sfărâmicioase", a explicat Olivier Kempf, care observă că în spatele New York-ului "nu mai era nimic" (n.r. linii fortificate).

Cu toate acestea, la 6kilometri spre nord se află orașul Toreţk, de 30.000 de locuitori înainte de război. "Dacă Toreţk cade, întregul centrul Donbasului se deschide manevrelor rusești", se teme generalul. Toreţkul este acum amenințat din sud, dar și din est pentru că rușii înaintează şi din această direcție.

Luni, au anunțat capturarea satului Zalijne, care se învecinează direct cu Toreţk. Au cucerit cel puțin una dintre înălțimile din acest sector, vechi halde de zgură care le permit să domine sectorul şi oferă un avantaj semnificativ pentru artilerie în special.

De ce se numeşte New York un oraş din Ucraina

Cât despre originea numelui New York, neobişnuită în această parte a Ucrainei, ea datează din 1859 când se afla sub imperiul rus. Circulă două ipoteze, fie un negustor local s-a întors din Statele Unite și a numit astfel orașul, fie niște coloniști germani menoniți au venit din orașul Jork din nordul Germaniei. În 1951, printr-un decret de stat, sovieticii au redenumit New York-ul în Novgorod. În 2021, ucrainenii au redenumit oraşul New York.

Prezentatoarea de televiziune rusă, Olga Skabeieva, a propagandistă a Kremlinului a propus în 2022 ca de acum înainte să se numească Novgorod. Numele localităţii va fi cel mai probabil schimbat după ce a fost cucerit de forţele ruse.

