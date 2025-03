Premiile Oscar 2025. "Anora" a dominat ceremonia, cu cinci trofee câștigate. Sebastian Stan a pierdut, din nou, în faţa lui Adrien Brody

A fost seara filmelor la Hollywood unde a avut loc cea de-a 97-a ediţie a premiilor Oscar. Nominalizat la categoria pentru cel mai bun actor pentru rolul în care îl interpretează pe tânărul Donald Trump, Sebastian Stan nu a reuşit să câştige trofeul. A pierdut, din nou, în faţa lui Adrien Brody, protagonistul din "The Brutalist". Marele premiu pentru cel mai bun film a mers către filmul "Anora" care prezintă o poveste de dragoste interzisă.

Sebastian Stan a ajuns a ajuns încrezător la Gala Premiilor Oscar unde a fost nominalizat pentru rolul său în filmul "Ucenicul". Actorul român s-a luptat pentru trofeu cu Timothée Chalamet, Adrian Brody şi Ralph Fiennes.

Constănţeanul, care a câştigat la începutul anului primul său Glob de Aur, a pierdut, din nou, în faţa lui Adrien Brody, protagonistul din "The Brutalist".

"Actoria este o profesie foarte sensibilă şi pare foarte fermecătoare. În anumite momente este, dar singurul lucru pe care l-am câştigat, având privilegiul să ma întorc aici, este să am o anumită perspectivă şi, indiferent unde te afli în cariera ta, indiferent de ce ai realizat, totul poate să dispară", a spus Adrien Brody, actor.

Filmul "The Brutalist" este o dramă care spune povestea unui arhitect care fuge dintr-o Europa răvăşită de război. Marele trofeu al serii, pentru cel mai bun film, a mers către lungmetrajul "Anora". Pelicula are în prim-plan viaţa unei dansatoare care se întâlnește și se căsătorește cu fiul unui oligarh rus. Povestea de dragoste este ameninţată după ce rudele tânărului află de relaţia celor doi.

Mikey Madison, care o joacă pe Anora, a primit, de asemenea, premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal.

Pe covorul roşu, vedetele au ales ţinute speciale

Sebastian Stan a îmbrăcat un costum simplu, negru, la care a accesorizat o broşă aurie. Demi Moore a strălucit într-o rochie, lungă, argintie care i-a scos în evidenţă silueta de invidiat.

Actorul Timothée Chalamet a optat pentru o culoare mai îndrăzneaţă - un galben deschis care a atras toate privirile.

Ariana Grande a ales însă o rochie de prinţesă, roz pudrat, cu tulle, în care se aflau pietre preţioase.

Zoe Saldana și Kieran Culkin au câştigat trofeele pentru actori în rol secundar

Zoe Saldana și Kieran Culkin au câștigat, duminică, statuete de aur pentru cei mai buni actori în rol secundar la Gala Premiilor Oscar. Saldana a fost desemnată cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul său în filmul „Emilia Perez”. Actrița a declarat că bunica ei a venit în Statele Unite în 1961 și ar fi încântată să o vadă câștigând pentru un rol în care cântă și vorbește în spaniolă.

„Sunt copilul mândru al unor părinți imigranți cu visuri, demnitate și mâini muncitoare”, a spus ea.

Culkin, care a început să joace în copilărie, a primit premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea unuia dintre cei doi veri care călătoresc în Polonia pentru a studia istoria familiei lor, în „A Real Pain”.

„Habar nu am cum am ajuns aici”, a spus Culkin pe scena de la Dolby Theatre din Hollywood. „Am jucat toată viața mea. Nu am simțit niciodată că aceasta este traiectoria mea”, a mai spus el.

