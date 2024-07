Prima reacție a lui Donald Trump după ce a fost împușcat în ureche: "Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră"

Donald Trump a povestit pe platforma sa, Truth Social, că a fost lovit de un glonţ care i-a străpuns partea superioară a urechii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul la mitingului său dintr-un orășel din Pennsylvania.

"Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împuşcăturile care care tocmai a avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanţele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită.

Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră. Nu se ştie nimic în acest moment despre atacator, care este acum mort. Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu era în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult, aşa că am am realizat atunci ce se întâmpla. DUMNEZEU Binecuvântează AMERICA!" - a scris Trump pe Truth Social.

Donald Trump Jr. a declarat după tentativa de asasinat că a vorbit cu tatăl său și că acesta este teafăr. "Tocmai am vorbit cu tatăl meu la telefon şi este foarte bine dispus. El nu va înceta niciodată să lupte pentru a salva America, indiferent de ceea ce stânga radicală aruncă asupra lui", a transmis Donald Trump Jr.

Secret Service: Atacatorul a tras dintr-o poziţie ridicată

Un spectator a fost ucis şi alţi doi grav răniţi de focuri de armă a anunțat sâmbătă serviciul de protecţie Secret Service, într-un comunicat publicat pe X. Focurile de armă au fost auzite la ora 18.15, atacatorul "trăgând de mai multe ori dintr-o poziţie ridicată", potrivit comunicatului. Trăgătorul a fost "neutralizat" de membrii Secret Service, se precizează în comunicat.

ABC News relatează că suspectul care a deschis focul la mitingul lui Donald Trump a tras de opt ori și se afla pe un acoperiş, la circa 200-250 de metri. A folosit o puşcă de tip AR, foarte populară în Statele Unite, care a fost folosită în multe atacuri armate.

Trei surse au confirmat pentru CNN că trăgătorul se afla în afara perimetrului de desfăşurare a mitingului. Potrivit unor surse trăgătorul se afla pe un acoperiş și ar fi fost un lunetist. Aceste detalii nu au fost confirmate oficial.

Doi oficiali din cadrul forţelor de ordine au confirmat pentru Associated Press că împuşcăturile de la mitingul lui Donald Trump sunt investigate ca o tentativă de asasinat.

Ce povestesc martorii

Un martor a declarat pentru BBC că a văzut o persoană cu o puşcă în afara perimetrului unde se ţinea mitingul lui Trump şi a încercat să spună poliţiei, înainte ca acesta să deschidă focul.

Martorul, identificat ca Greg, a declarat pentru BBC că şi el se afla în afara mitingului şi doar îl auzea pe fostul preşedinte vorbind, când a observat un bărbat deasupra unui acoperiş. "L-am observat pe tip târându-se pe acoperişul clădirii de lângă noi, la 15 metri distanţă de noi", a spus Greg. "Avea o puşcă, l-am putut vedea clar cu o puşcă", a declarat martorul.

Greg susţine că l-a arătat pe bărbat poliţiei. "Următorul lucru pe care îl ştiu este că mă gândeam de ce mai vorbeşte Trump? De ce nu l-au dat jos de pe scenă?", a relatat el. "Stăteam acolo şi îl arătam cu degetul, apoi, cinci focuri de armă s-au auzit", susţine martorul. BBC a precizat că situaţia este încă fluidă şi nu poate verifica pe deplin aceste relatări ale primilor martori.

Pe de altă parte, un participant la mitingul lui Trump a descris împuşcăturile de sâmbătă seară ca generând un haos total, unii oameni din mulţime nefiind la început siguri de ceea ce se întâmpla. "Iniţial, părea că au explodat nişte petarde", a declarat Joseph Mine pentru CNN.

"Jumătate din mulţime, din capătul îndepărtat al mitingului, a crezut că este un fel de glumă ciudată, cealaltă jumătate a mulţimii ştia că nu este aşa şi încerca să împingă sau să convingă restul mulţimii că acest lucru este serios. Cred că toată lumea a înţeles - foarte repede - că era o situaţie periculoasă şi toată lumea a început să se adăpostească", a spus el.

Martorul a descris cum a văzut un bărbat din tribunele din apropierea sa lovit în cap de focuri de armă, iar o altă femeie din apropiere a fost atinsă în braţ. El a spus că a fost greu să îşi dea seama din ce direcţie veneau focurile de armă şi a adăugat că poliţia s-a mişcat rapid pentru a goli tribunele. "Este ceva la care nu te aştepţi, este foarte şocant", a adăugat el.

