New York devine primul oraş din Statele Unite care va introduce o taxă de aglomeraţie. Şoferii vor fi nevoiţi să scoată din buzunare până la 9 dolari în zone precum Central Park, Empire State Building, Times Square şi Wall Street. Camioanele mici şi autobuzele care nu sunt pentru navetişti vor plăti aproape 15 dolari pentru a intra în Manhattan în orele de vârf, în timp ce pentru camioanele de mare tonaj şi autobuzele turistice se va percepe o taxă de aproape 22 de dolari.

Metropola americană New York a lansat duminică programul de taxare urbană pentru şoferii care doresc să circule în centrul Manhattanului, informează AFP. Aceasta reprezintă o premieră într-o ţară în care maşina este regină şi deschide calea unei confruntări între autorităţile locale şi viitorul preşedinte Donald Trump.

Guvernatoarea democrată a statului, Kathy Hochul, a anunţat în noiembrie că şoferii care intră în Manhattan la sud de Central Park vor plăti 9 dolari în timpul zilei. Acest proiect are scopul de a reduce poluarea aerului în timp ce finanţează metroul, criticat pentru costul său ridicat (2,90 dolari pe călătorie) şi pentru starea sa învechită.

Implementarea sa, cu două săptămâni înainte de inaugurarea preşedintelui Donald Trump, nu este lipsită de importanţă deoarece proiectul necesită aprobarea preşedinţiei americane. Dacă administraţia Biden s-a declarată favorabilă proiectului, viitorul preşedinte şi-a exprimat "opoziţia puternică" faţă de taxa urbană ce "va afecta muncitorii, familiile şi afacerile". Kathy Hochul a vrut astfel să evite situaţia în care viitorul preşedinte ar putea să se opună ideii sale. Însă disputa promite să continue cu înverşunare în săptămânile şi lunile următoare.

Aglomerările urbane din jurul New York-ului se opun cu fermitate taxei, argumentând că aceasta are un impact dăunător asupra afacerilor şi asupra capacităţii locuitorilor lor de a-şi găsi locurile de muncă în Manhattan. Un judecător a respins un recurs de ultim moment depus vineri de oficiali din statul vecin New Jersey, care au spus că proiectul ar avea consecinţe dăunătoare asupra mediului din regiunile adiacente.

Asociaţiile de taximetrişti şi-au exprimat şi ele opoziţia, deoarece clienţii lor trebuie acum să plătească o suprataxă pentru călătoriile ce vor fi afectate de această taxă.

Aproape 700.000 de vehicule circulă în fiecare zi, cu o viteză medie de 11 km/h, în zona afectată de această taxă, de pe strada 60 spre sudul Manhattanului, în mijlocul unui vacarm neîncetat de claxone şi sirene ale maşinilor de poliţie şi de pompieri sau ale ambulanţelor.

Cu toate acestea, proiectul prevede numeroase scutiri, precum şi o reducere pentru cei cu salarii mici sau pentru şoferii care intră în zonă de mai mult de zece ori pe lună.

Mari metropole europene, precum Londra sau Milano, au implementat deja proiecte similare, aminteşte France Presse.

