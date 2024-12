Prinţul Harry a răspuns pentru prima dată zvonurilor de divorţ de Meghan Markle

Prinţul Harry a vorbit într-un interviu pentru The New York Times despre zvonurile de divorţ de Meghan Markle.

Prinţul Harry răspunde pentru prima dată la numeroasele zvonuri despre căsnicia sa, care, potrivit presei tabloide, se clatină. Prezent la o conferinţă pe tema dezinformării organizată de The New York Times, prinţul a vorbit pe larg despre efectele informaţiilor false, dar şi despre acţiunea sa în justiţie în Marea Britanie împotriva mai multor grupuri media.

Răspunsul Prinţului Harry

"Am făcut o căutare pe Google News şi am văzut oameni fascinaţi de tot ceea ce faceţi, tot timpul. Sunt fascinaţi de faptul că Meghan este acum în California, iar tu eşti aici", a declarat Andrew Ross Sorkin, reporter la New York Times.

"Se pare că ne-am mutat de 10 sau 12 ori, am şi divorţat de 10 sau 12 ori", a glumit Harry. "E greu să ţii evidenţa. Trebuie doar să ignori asta. Cel mai mult îmi pare rău pentru troli, ale căror speranţe sunt spulberate de fiecare dată".

"Sunt sigur că tot ceea ce am ajuns să discutăm în ultimele 25 de minute va fi distorsionat într-un fel sau altul, împotriva mea, şi poate vei fi şi tu trolat, îmi pare rău pentru asta", a adăugat Harry, adresându-se lui Andrew Ross Sorkin.

Foarte preocupat de dezinformare, prinţul îşi aminteşte că a crescut în acest context. "Am avut această experienţă încă de când eram copil. Am văzut articole scrise despre mine care nu erau chiar bazate pe realitate. Şi cred că, atunci când creşti în acest mediu, îţi pui întrebări cu privire la fiabilitatea informaţiilor, dar şi cu privire la ceea ce cred ceilalţi oameni despre ele şi la pericolul pe care îl pot reprezenta".

De fiecare dată când Meghan şi Harry apar unul fără celălalt, zvonurile despre separarea lor sunt alimentate în presă. În ultimele luni, ducele şi ducesa de Sussex au făcut o serie de angajamente separat, relatează news.ro.

Viaţa prinţului Harry în SUA

În ultimele luni, prinţul Harry a călătorit adesea singur la evenimentele caritabile pe care le patronează, în timp ce până acum a format o echipă unită cu Meghan Markle. El a călătorit singur în Lesotho la începutul lunii octombrie, unde a co-fondat cu prinţul Seeiso o organizaţie caritabilă pentru a ajuta copiii care suferă de sărăcie. De asemenea, a fost singur la New York în septembrie 2024 pentru a vorbi la Clinton Global Initiative, o conferinţă organizată de Fundaţia Clinton, înfiinţată de fostul preşedinte Bill Clinton.

În timp ce Harry a participat la evenimentul organizat de The New York Times, Meghan Markle a participat miercuri la o gală în Beverly Hills. Prinţul spune că se concentrează pe activităţile sale caritabile prin intermediul Fundaţiei Archewell pe care a înfiinţat-o împreună cu Meghan şi că principalul său obiectiv este "să fiu cel mai bun soţ şi tată care pot fi".

Harry vorbeşte despre cât de fericit este că îşi poate creşte copiii aşa cum o face în Statele Unite, într-un relativ anonimat. "Îmi place foarte mult să trăiesc aici. De asemenea, îmi cresc copiii în această ţară. Simt că aceasta este viaţa pe care mama şi-a dorit-o pentru mine", spune el.

