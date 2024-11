Vladimir Putin l-ar fi felicitat pe Donald Trump pentru victorie prin prieteni comuni

Alegeri SUA 2024. Oficiali şi reprezentanţi ai elitei politice ruseşti, inclusiv preşedintele Vladimir Putin, l-au felicitat pe Donald Trump, prin "prieteni comuni", pentru realegerea sa la Casa Albă, scriu jurnaliştii de la Verstka, citând o sursă politică din parlament. Această dezvăluire contrazice poziția oficială a Kremlinului, potrivit căreia Putin nu l-a felicitat pe Trump și nu intenționează să o facă, conform Politico.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis miercuri în cadrul unei conferinţe de presă că nu știe dacă preşedintele Putin are de gând să-l felicite pe Trump pentru rezultatul alegerilor El a adăugat: „Să nu uităm că vorbim despre o țară ostilă, implicată direct și indirect în războiul împotriva statului nostru.”

Întrebat despre impactul asupra relațiilor diplomatice din cauza acestui gest, Peskov a răspuns că „este aproape imposibil”, deoarece relațiile actuale SUA-Rusia sunt „la cel mai jos nivel istoric,” potrivit agenției de știri ruse Interfax.

Referitor la viitorul relațiilor SUA-Rusia, Peskov a declarat că „ce va urma depinde de conducerea americană. Președintele Putin a declarat de mai multe ori că este deschis la un dialog constructiv, bazat pe echitate, egalitate și disponibilitatea de a lua în considerare preocupările reciproce. În acest moment, administrația americană are o poziție diametral opusă. Vom vedea ce se va întâmpla în ianuarie.”

Rusia jubilează după victoria lui Trump

Alți oficiali ai guvernului rus l-ar fi felicitat, de asemenea, pe Trump pentru victoria sa, inclusiv Ministrul de Externe Serghei Lavrov și vicepreședintele Consiliului de Securitate Dmitri Medvedev. De asemenea, și președintele Consiliului de Administrație al Sberbank, German Gref, precum și președinții celor două camere ale Parlamentului, Valentina Matviyenko și Vyacheslav Volodin, au transmis felicitări viitorului lider de la Casa Albă.

Medvedev a comentat pe rețelele sociale că „Trump are o calitate utilă. Este un om de afaceri până în măduva oaselor și are o ură de moarte față de cheltuirea banilor pe paraziți și profitori,” dar a adăugat că „sistemul este mai puternic decât el.”

Kirill Dmitriev, CEO al Fondului de Investiții Directe al Rusiei (RDIF), a declarat pentru Politico că realegerea lui Trump „deschide noi oportunități pentru resetarea relațiilor dintre Rusia și Statele Unite.” El a adăugat că „americanii de rând sunt obosiți de minciunile, incompetența și răutatea fără precedent ale administrației Biden.”

Potrivit Daily Beast, Dmitriev ar fi avut o „relație personală” cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, în timpul primei președinții a republicanului. Raportul procurorului special Robert Mueller din 2019, care a investigat interferența Rusiei în alegerile din 2016, menționează că Dmitriev, Kushner și Rick Gerson, un manager de fonduri speculative din New York, s-au întâlnit înainte de învestirea lui Trump pentru a discuta idei privind reconcilierea SUA-Rusia.

Putin l-a felicitat pe Trump, la primul său mandat

După ce Trump a câștigat alegerile din 2016, președintele rus l-a felicitat trimițând un telegrama. Anterior, Trump a menționat că a avut o relație bună cu Putin și a declarat recent că „s-a înțeles de minune” cu liderul rus, conform The Hill.

Jurnalistul Bob Woodward a scris în cea mai recentă carte a sa "War" că președintele rus și Trump au păstrat legătura și după terminarea primului mandat prezidențial al republicanului. În carte, jurnalistul susține că cei doi au vorbit de şapte ori la telefon, după ce Trump a părăsit funcția în 2021 și că miliardarul i-ar fi trimis lui Putin echipamente de testare COVID-19 în 2020.

În replică, directorul de comunicații al lui Trump, Steven Cheung, a declarat anterior pentru Newsweek că „niciuna dintre aceste povești inventate de Bob Woodward nu este adevărată și sunt creația unui om cu adevărat dereglat și obsedat de Trump.”

Recent, Trump a declarat pentru The Wall Street Journal că i-a spus anterior lui Putin că "va lovi Moscova" dacă liderul rus invadează Ucraina. „I-am spus: Vladimir, dacă vei ataca Ucraina, o să te lovesc atât de tare, încât nici n-o să-ți vină să crezi. O să te lovesc direct în mijlocul Moscovei”. A continuat: „I-am spus: Suntem prieteni. Nu vreau să fac asta, dar nu am de ales. El (n.r. Putin) a spus: Nici vorbă. I-am răspuns: Ba da”.

