Putin vrea să decidă soarta Ucrainei cu Trump şi Xi, în China. Visează la o nouă "Conferință de la Ialta"

Președintele rus Vladimir Putin vrea să decidă soarta Ucrainei în condiţiile Moscovei la un summit cu președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, luna viitoare, fără ca la întâlnirea propusă să participe Volodimir Zelenski sau lideri europeni.

Informația este dezvăluită de cotidianul american The Wall Street Journal, care citează surse aflate la curent cu discuțiile. Putin a propus ca el, Trump și Xi să se întâlnească luna viitoare pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina în condiții favorabile Moscovei.

Care ar fi mizele unei întâlnirii Putin-Trump-Xi în China

Kremlinul încearcă să profite astfel de încălzirea relațiilor dintre Trump și Putin, care a provocat îngrijorare în Ucraina și în rândul aliaților săi din Europa şi SUA. Un astfel de summit, organizat fără participarea lui Volodimir Zelenski, ar fi fără precedent și ar declanșa semnale de alarmă în capitalele europene și nu numai.

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Putin a lansat ideea în timpul convorbirii telefonice cu Trump de pe 9 octombrie, potrivit unui fost ofițer din serviciile rusești de informații. Este vorba de convorbirea în urma căreia Trump și Putin au stabilit ca SUA să cumpere motorină rusească și să uşureze vânzarea ei pe piața globală.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că au loc discuții privind o posibilă întâlnire.

"Deocamdată nu există un acord clar privind întâlnirea sau ce ar putea fi discutat în cadrul ei, dar toate cele trei părți recunosc că, ipotetic, este posibilă organizarea unei astfel de reuniuni", a declarat Peskov pentru The Wall Street Journal.

Un înalt oficial american a precizat că Trump nu a acceptat încă participarea la un astfel de summit. Totuși, a subliniat că ar putea fi deschis la idee, având în vedere dorința sa de a-și îndeplini promisiunea electorală de a pune capăt războiului.

Kremlinul ar fi propus ca întâlnirea să aibă loc în marja viitorului summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) care va avea loc pe 18 și 19 noiembrie, la Shenzhen, un important centru tehnologic din sudul Chinei.

Analiștii susțin că o astfel de întâlnire în trei, pe teritoriul Chinei, ar fi o victorie pentru Xi Jinping, care încearcă să consolideze rolul Chinei ca mediator diplomatic pe scena mondială.

Oficialii ruși au transmis propunerea către Beijing prin canale diplomatice, iar partea chineză a indicat că nu s-ar opune dacă Trump ar fi de acord.

"China vrea să fie percepută drept un mediator între SUA și Rusia", a declarat Yun Sun, analist expert în China la un think tank din Washington.

Trump în criză de idei ca să scadă preţul motorinei

Dezvăluirea vine după două vești proaste primite de Ucraina. Este vorba de acordul pentru achiziționarea de motorină rusească, prin care Trump speră să reducă prețurile la carburanți, care au încetinit economia americană și afectează șansele republicanilor la alegerile pentru Congres de luna viitoare.

În plus, Trump a decis să amâne punerea în aplicare a unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, deși a promulgat luna trecută legea Lindsey Graham, susținută de ambele partide.

Un înalt oficial de la Casa Albă a declarat că Trump a luat aceste decizii după ce a constatat că nu mai are alte opțiuni viabile prin care să reducă prețurile la motorină.

Experții în energie avertizează că principala cauză pentru creșterea prețurilor la motorină este războiul din Iran, nu atacurile Ucrainei în Rusia, așa cum spune Trump, și atrag atenția că volumul de motorină pe care Rusia a promis să îl vândă nu ar avea un efect semnificativ asupra pieței.

Între timp, eforturile americanilor pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina au rămas, în mare parte, blocate.

Într-un mesaj publicat duminică pe Truth Social, Trump l-a criticat pe Zelenski, după ce Ucraina a atacat, în cursul zilei, un terminal petrolier din Sankt Petersburg, orașul natal al lui Putin.

Trump l-a acuzat pe liderul ucrainean că vizează rafinăriile rusești care produc motorină și a afirmat că acesta "nu vrea să pună capăt acestui război și probabil că nu a vrut niciodată".

Totodată susţine că amână impunerea de noi sancțiuni la adresa Rusiei deoarece nu dorește să îndepărteze Moscova de la masa negocierilor.

Putin visează la "o a doua Conferință de la Ialta"

Pentru Moscova, summitul Putin-Trump-Xi ar fi o modalitate de a consolida statutul Rusiei ca putere mondială, un lucru pe care liderul rus vrea să-l demonstreze de când a ajuns la Kremlin, în anul 2000. Formatul ar exclude Europa din discuții, mai ales că Moscova susține că liderii europeni reprezintă principalul obstacol în calea victoriei ruşilor în Ucraina.

Putin are ambiții nerealiste, dar ample. El vede formatul ca pe o a doua Conferință de la Ialta, unde lumea ar urma să fie împărțită în sfere de influență, a explicat fostul ofițer rus din serviciile secrete.

Chiar dacă este puțin probabil ca Xi și Trump să accepte o asemenea idee, imaginea celor trei în timp ce decid soarta Ucrainei ar transmite un semnal puternic. În Taiwan, ar exploda temerile că viitorul țării ar putea fi decis în viitor într-un mod similar.