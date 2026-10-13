Trump toarnă motorină rusească ca să aprindă negocierile de pace. Ucrainenii spun că nu o să meargă

Pentru prima dată de când președintele american Donald Trump a anunțat unilateral "armistițiul energetic", Rusia nu a mai lovit noaptea trecută nicio țintă energetică din Ucraina. Asta nu înseamnă că atacurile s-au oprit, doar că rușii au vizat cu rachete și drone infrastructura logistică și de transport. În același timp, Reuters a aflat că americanii le-ar fi transmis ucrainenilor că, prin acordul privind motorina rusească, încearcă, de fapt, să readucă serios Rusia la masa negocierilor.

Președintele Donald Trump dansează la un miting de campanie în Ohio, 12 octombrie 2026

Ministerul rus al Apărării nu a menționat azi nicio instalație energetică ucraineană în bilanțul atacurilor desfășurate peste noapte. Întrebat azi din nou despre armistițiul energetic, Kremlinului a spus sec doar că discuțiile continuă, fără să ofere alte detalii.

Cu toate acestea, o rachetă rusească a căzutla un kilometru de o centrală termică din Liov, în vestul Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski a declarat azi că ţara sa nu a mai atacat rafinăriile rusești de două zile.

Nu era clar dacă Rusia a evitat în mod deliberat, în noaptea de luni spre marți, să vizeze infrastructura energetică, punctează Reuters. Ieri, forțele ruse au atacat șase instalații energetice ucrainene.

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SUA toarnă motorină rusească pe focul negocierilor de pace

Vestea vine în timp ce trei surse au transmis pentru Reuters că emisarii lui Trump le-au transmis vinerea trecută oficialilor ucraineni că acordul privitor la motorină rusească face parte dintr-un plan de a readuce Rusia la masa negocierilor.

Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, le-au spus oficialilor ucraineni, în cadrul unei întâlniri care s-a ținut la Miami, că Vladimir Putin nu este pregătit să negocieze încetarea războiului din Ucraina și că motorina ar putea contribui la reluarea discuțiilor.

Americanii le-ar mai fi spus ucrainenilor că ei speră ca acest acord să contribuie la "relaxarea" poziției Moscovei, pentru că "transmite semnalul că Trump este deschis să colaboreze" cu Rusia.

"Ideea este ca SUA să poată reveni la Rusia și să spună: «Vedeți, ucrainenii au încetat atacurile, iar noi v-am oferit acest acord. Acum e rândul vostru să faceți ceva»", a explicat una dintre sursele citate.

Trump vrea motorină ieftină înainte de alegeri

Acordul, criticat la unison de aliații ucraineni, prevede ca Rusia să furnizeze peste 2,25 milioane de barili de motorină pe piața americană și globală.

Înțelegerea a stârnit critici și în SUA, din partea unor congresmeni care au spus că va oferi Moscovei bani pentru continuarea războiului, fără a-l obliga pe Putin să accepte concesii pentru a pune capăt conflictului.

De partea cealaltă, Trump a apărat public acordul, pe care l-a numit o "alegere corectă pentru poporul american".

Trump susține că înțelegerea va reduce prețurile la energie în SUA, o problemă spinoasă pentru Partidul Republican înaintea alegerilor cruciale de luna viitoare, care vor decide cine controlează Congresul.

Trump vrea ca ucrainenii să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești, a spus Kushner la întâlnirea de vineri de la Miami. În versiunea lui Trump, atacurile Ucrainei sunt cele care au scumpit prețul la combustibil peste tot în lume.

Majoritatea experților consideră însă că războiul împotriva Iranului, declanșat de SUA și Israel, este principalul vinovat pentru costurile ridicate.

Ucrainenii spun că planul echipei lui Trump nu o să meargă

Duminică, la câteva zile după anunțarea acordului legat de motorină, Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, fără ca acesta să fie confirmatde Moscova sau Kiev.

Rusia a lovit luni ținte energetice de pe teritoriul Ucrainei, iar Kremlinul a respins propunerea lui Zelenski privind un armistițiu total cu o durată de 60 de zile. Marți, atacurile rușilor nu au mai inclus ținte energetice.

Trump a afirmat în repetate rânduri că Putin dorește să ajungă la o înțelegere pentru a pune capăt războiului. Oficialii ucraineni și europeni nu cred însă că liderul rus este dispus cu adevărat să pună capăt conflictului.

Mai mult, declarațiile emisarilor sugerează că optimismul lui Trump privind disponibilitatea lui Putin de a încheia războiul nu este împărtășit de toată lumea în cadrul administrației de la Casa Albă.

Unii experți spun că acordul privind motorina va avea un impact redus asupra prețurilor din SUA. Cantitatea este prea mică, echivalentul unei singure zile de consum în SUA, pentru a avea un impact real.

Oficialii ucraineni reuniți la Miami s-au arătat sceptici față de abordarea echipei lui Trump. Ei percep momentul ca pe o încercare de a calma Rusia prin intermediul unor acorduri comerciale.

Nu e pentru prima dată când administrația Trump a încercat să-l atragă pe Putin, inclusiv prin propuneri de relaxare a sancțiunilor și acorduri privind resursele minerale.

Niciuna dintre aceste idei nu a modificat cu adevărat revendicările Rusiei și nici nu l-a convins pe Putin să accepte un acord amplu de încetare a focului.

Când se va întoarce Putin cu adevărat la masa negocierilor

O sursă apropiată de Kremlin a declarat pentru Reuters că Putin se va întoarce la masa negocierilor doar atunci când "va obține restul de 11% din Donbas, pe care să îl poată prezenta rușilor drept o victorie".

Ucraina a transmis clar că nu va ceda fără luptă niciun teritoriu Rusiei, dar că înghețarea războiului pe actualele linii ale frontului ar putea deveni baza unui acord de pace.

La Miami, Kushner și Witkoff au ținut să sublinieze în fața oficialilor ucraineni tot ceea ce au făcut SUA pentru Ucraina, inclusiv furnizarea de sprijin militar și de informații forțelor sale.

Americanii nu au amenințat că vor sista acest sprijin dacă Ucraina nu oprește atacurile asupra rafinăriilor rusești, au mai spus sursele, contrazicând aparent informațiile publicate inițial de Reuters, de Financial Times și Axios.

Întâlnirea de la Miami a durat câteva ore. La ea au participat și oficiali europeni, alături de reprezentanți ai Băncii Mondiale prezenți prin videoconferință. Întâlnirea s-a concentrat pe fondurile de reconstrucție pentru Ucraina și pe necesitatea ca ucrainenii să își formalizeze planurile de investiții în țară.

Ucrainenii au încheiat reuniunea fără a conveni ceva concret în mod oficial, însă au semnalat că sunt dispuși să accepte un armistițiu în sectorul energetic, cu condiția ca și Rusia să procedeze la fel.

Tensiunile dintre SUA și Ucraina s-au intensificat după anunțarea acordului privind motorina. Zelenski a calificat decizia SUA drept una "slabă" și un "cadou pentru Putin". Iar Trump a ripostat spunând că e timpul ca ucrainenii "să-și aleagă un nou președinte".