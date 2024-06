"Râdeau de noi, ne-au hărţuit". Un tânăr suporter român a fost tăiat cu maceta, pe o stradă din Belgia. Mergea spre casă cu familia, după meci

Mai mulţi români din Rijkevorsel, care sâmbătă seara au mers să vadă meciul de fotbal dintre România și Belgia și erau în drum spre casă, au fost atacați de un grup de tineri pe strada Prinsenpad. La un moment dat s-au auzit trei împuşcături, apoi un român de 22 de ani a fost tăiat cu o macetă, fiind rănit la picior. Scenă a fost povestită de sora victimei.

Român atacat cu maceta în Belgia, după meci

"Un grup de tineri ne-a hărţuit o vreme", povestește o tânără de 25 de ani, sora băiatului rănit. "Se purtau ca niște duri și râdeau de noi. La un moment dat, am auzit trei împușcături. Presupun că a fost un fel de pistol cu aer comprimat, pentru că am simțit o bilă lovindu-mă în gleznă. Dar fratele meu a fost lovit nu de un pistol, ci de un cuțit mare (macetă) pe care unul dintre tineri îl avea cu el. A fost rănit la picior și a fost dus la spital", spune femeia.

Potrivit familiei de români, era vorba de un grup de aproximativ șapte tineri, dintre care unii ar fi fost reținuți de poliție. În momentul incidentului, pe strada Prinsenpad circula și o mașină, dar când șoferul a văzut cum unul dintre tineri scoate "pistolul", a întors imediat. "Noi am întâlnit acea mașină și a oprit lângă noi", povestește unul dintre locuitorii din zonă.

Un vecin a filmat incidentul

"Ne-a avertizat că ar fi mai bine să nu mergem înainte, deoarece cineva umblă cu o armă. Am fost destul de panicați". Unul dintre vecini a reușit să filmeze o parte din incident și a predat imaginile poliției. Şi alți locuitori din zonă confirmă povestea, relatează jurnaliştii belgieni. "Am văzut doi bărbați alergând", spune tânăra. "Unul dintre ei, o persoană mai înaltă, părea să țină un cuțit mare. Celălalt, un băiat mai grăsuț, își ținea mâna tot timpul în buzunar, de parcă ținea ceva acolo. Am auzit și noi trei împuşcături, dar, inițial, am crezut că sunt petarde".

Poliția Noorderkempen a ajuns rapid la fața locului. O parte din Prinsenpad a fost închisă, deoarece laboratorul judiciar trebuia să ajungă pentru a efectua cercetările la faţa locului. Printre altele, pe stragă au fost găsite urme de sânge.

De asemenea, în zonă se afla un vehicul cu parbrizul spart, dar nu este clar dacă acel vehicul are vreo legătură cu incidentul. Pistolul și maceta au fost și ele recuperate.

Potrivit nieuwsblad.be, cinci suspecţi au fost arestaţi.

