Reacţia familiei lui Liam Payne după moartea tragică a artistului. Ce a postat tatăl lui cu câteva săptămâni în urmă

Familia lui Liam Payne a dat primele declaraţii după moartea tragică a a artistului. Fostul membru al trupei One Direction a încetat din viaţă la 31 de ani, după ce a căzut de la etajul trei al unui hotel din Buenos Aires.

Familia lui Liam Payne spune că are inima zdrobită după moartea tragică a artistului.

Familia starului de la One Direction a lansat o declarație prin purtătorul de cuvânt al acestuia, spunând că au „inima frântă”, potrivit Sky News.

„Liam va trăi pentru totdeauna în inimile noastre și ne vom aminti de el pentru sufletul lui bun, amuzant și curajos”, au spus aceștia.

„Ne sprijinim unul pe celălalt cât de bine putem ca familie și cerem intimitate și spațiu în acest moment îngrozitor.”

Ce a postat tatăl lui Liam Payne cu câteva săptămâni în urmă

Fostul membru al trupei One Direction a suferit o fractură de craniu după ce a căzut de la etajul al treilea al Hotelului Casa Sur Palmero din Buenos Aires, la scurt timp după ora 17:00 ieri seară.

Liam Payne a fost crescut de o familie modestă, în Wolverhampton. Mama sa, Karen, era asistentă şi tatăl său, Geoff, era montator. Artistul avea şi două surori, Nicola şi Ruth.

Acum nouă săptămâni, tatăl său a postat o imagine cu Liam și a câinelui său cu descrierea: „#like if you love my son!” - o postare care de atunci a fost inundată cu mesaje de condoleanțe pentru familia lor.