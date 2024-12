Reacţia lui Dominique Pelicot după ce a fost condamnat la 20 de ani în procesul de viol în masă. "Nu te naşti pervers, devii pervers. Ei ştiau totul"

Dominique Pelicot, în vârstă de 71 de ani, principalul acuzat în cazul violurilor de la Mazan, un caz care a şocat Franţa şi lumea întreagă, a fost găsit vinovat, joi, de „viol calificat” asupra fostei sale soţii şi condamnat la pedeapsa maximă, 20 de ani de închisoare.

Procurorii ceruseră ca principalul acuzat dintre cei 51 să primească pedeapsa maximă după ce Dominique Pelicot a recunoscut că, timp de aproape un deceniu, şi-a drogat soţia, cu care avea 50 de ani de căsnicie, pentru ca el şi indivizi străini pe care i-a recrutat pe internet să poată abuza de ea, în timp ce el filma agresiunile.

Gisele Pelicot spune că nu a regretat niciodată decizia de a face cazul său public

Articolul continuă după reclamă

„Sunt aici cu profundă emoție, procesul a fost o încercare foarte dificilă”, a spus ea. Gisele a adăugat că se gândește la cei trei copii ai săi și la nepoții ei. „Pentru că ei sunt viitorul, tot pentru ei am dus această bătălie. Mă gândesc și la numeroasele victime care nu sunt recunoscute, ale căror povești rămân adesea în umbră. Vreau să știţi că împărtășim aceeași bătălie.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

A menţionat şi faptul că se gândeşte la celelalte familii afectate de acest caz și și-a exprimat recunoștința celor mulți care au susținut-o: „Când am deschis porțile acestui proces pe 2 septembrie, mi-am dorit ca societatea să poată lua parte la această dezbatere. Nu am regretat niciodată acea decizie. Am încredere în capacitatea noastră de a înțelege colectiv un viitor în care toată lumea, femei și bărbați deopotrivă, poate trăi în armonie, cu respect și înțelegere reciprocă”.

Dominique Pelicot, o atitudine lipsită de emoţii în sala de judecată

De-a lungul celor patru luni de proces, îmbrăcat într-un polar gri şi sprijinit într-un baston, Dominique Pelicot a rămas aşezat în scaunul său, cu picioarele încrucişate, cu microfonul în mână, părând gata să ţină o prelegere. De la începutul acestui proces extraordinar, bărbatul în vârstă de 71 de ani a precizat că suferă de probleme renale. Din cauza acestor probleme de sănătate, fostul electrician a fost absent la începutul procesului.

La prima sa audiere, pe 17 septembrie, Dominique Pelicot a spus, cu o voce slabă şi tremurândă, că îşi recunoaşte vinovăţia. El le-a spus celor cinci magistraţi ai tribunalului penal din Vaucluse că „nu te naşti pervers, devii pervers”. Înainte de a adăuga: „Am fost un bunic ca toţi ceilalţi... Până când am -căzut-”.

În timpul pledoariilor lor finale, avocaţii apărării nu au atacat acuzarea, ci i-au reproşat lui Dominique Pelicot că şi-a influenţat clienţii, „oameni simpli” care, în opinia lor, au fost manipulaţi de „unul dintre cei mai mari prădători ai secolului XX”.

În mai multe rânduri, Dominique Pelicot a insistat însă că toţi ceilalţi co-inculpaţi „ştiau totul” despre ceea ce se întâmpla la el acasă: „Sunt un violator ca şi ceilalţi din această cameră. Ei ştiau totul. Nu pot spune că nu au ştiut”, susţinea el în septembrie, chiar dacă treizeci dintre avocaţii bărbaţilor au pledat pentru achitare.

Cazul Pelicot: Reacţii după pronunţarea sentinţei

Mai mulţi politicieni ai Franţei au transmis felicitări lui Gisele Pelicot, după anunţarea sentinţei.

Marie Lebec, deputată și purtătoare de cuvânt a Alianței Împreună pentru Republică a lui Emmanuel Macron, a spus că gândurile ei se îndreaptă spre Gisele Pelicot.

„Pe măsură ce verdictul a fost pronunțat în procesul pentru viol de la Mazan, am continuat să mă gândesc la Gisèle Pélicot, curajul ei, demnitatea ei, exemplul pe care l-a dat. Respect imens pentru această femeie, al cărei curaj strălucește cu mult dincolo de această încercare prin care a trecut. Să sperăm că, urmând exemplul ei, vom proteja întotdeauna mai bine femeile împotriva violenței sexuale”, a declarat Marie Lebec, potrivit The Guardian.

„Procesul pentru viol de la Mazan va rămâne un proces istoric. Trebuie să fie un punct de cotitură în lupta împotriva culturii violului care mănâncă societatea noastră în ansamblu. Admirație pentru Gisèle Pelicot, curajul, puterea și determinarea ei. Mulțumesc, doamnă”, a declarat şi Manuel Bompard, preşedintele partidului de extremă stânga France Unbowed (LFI)

Valerie Pecresse din conservatorul Les Républicains, fost ministru și candidat la președinție, care este în prezent președinte al regiunii Île-de-France şi-a experimat de asemenea reucnoştinţa şi bucuria în urma pronunţării sentinţei.

„Verdictul în procesul de la Mazan a fost pronunțat! Respect infinit pentru Gisèle Pelicot, care a stat în picioare, demnă și admirabil de curajoasă în fața chinuitorilor ei, în special a prădătorului cu care și-a împărțit viața timp de decenii. Refuzul ei de a organiza un proces închis, astfel încât „rușinea să schimbe părțile” este un serviciu adus societății și un semnal pentru milioane de fete și femei tinere pentru a le încuraja să nu mai tacă în fața atacurilor, violurilor și a tuturor formelor de violenţă sexuală. Deci pur şi simplu: Mulțumim, doamnă Pelicot!”, a transmis ea.

Cancelarul german, Olaf Scholz, s-a alăturat celor mulți care au felicitat-o ​​pe Gisèle Pelicot pentru curajul ei extraordinar de a deschide procesul publicului.

„Rușinea trebuie să-și schimbe partea. Mulțumesc, Gisèle Pelicot!”, a scris Scholz pe rețelele de socializare. „Ai trecut cu curaj de la anonimat în ochii publicului și ai luptat pentru dreptate. Le-ai dat femeilor din întreaga lume o voce puternică. Rușinea este întotdeauna a făptuitorului.”

Senatorul socialist, Laurence Rossignol, fost ministru francez pentru familie și drepturile femeii, s-a alăturat celor care și-au exprimat frustrarea față de faptul că unele dintre sentințele pronunțate au fost mai mici decât cele cerute de procurorul de stat.

„Fără achitare, toți sunt vinovați de viol (cu excepția unuia)”, a scris ea. „Cu toate acestea, decalajul dintre sentințele cerute de procuror și câteva dintre sentințele pronunțate este dezamăgitor și semnificativ”.

Copiii lui Gisele Pelicot cred, de asemenea, că verdictele pronunțate celorlalți 50 de bărbați aflați în judecată au fost prea blânde, a declarat un membru al familiei.

Larisa Andreescu Like Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 7 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro. ➜

Întrebarea zilei Comparați prețurile produselor pe mai multe site-uri înainte de a le cumpăra? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰