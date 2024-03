Vezi și

Camerele de supraveghere arată cum vasul de transport containere Dali se izbeşte violent de un stâlp al podului Francis Scott Key la 1 şi 30 de minute noaptea. Imediat, segmente uriaşe ale structurii de oţel cad precum piesele de domino, sub privirile îngrozite ale martorilor. Mai multe maşini, care traversau podul cu patru benzi, au căzut de la circa 50 de metri în apa rece de 9 grade Celsius. Câţiva muncitori, care lucrau la reabilitarea podului, au avut aceeaşi soartă.

Specialiştii spun că podul nu avea cum să reziste unui asemnea impact

"Toţi oamenii de pe pod au murit!", spune un martor. "Trec multe avioane pe aici, la început am crezut că este un avion. Apoi am simţit vibraţiile. A fost o vibraţie foarte puternică", spune un alt martor. Pompierii şi scafandrii au început operaţiunea de salvare cu patru bărci şi cu un elicopter, fără a şti însă numărul precis al victimelor. "Am reuşit să scoatem doi oameni din apă. O persoană a refuzat ajutorul şi transportul la spital, practic nu era rănită. A doua persoană a fost transportată la secţia de urgenţe şi este într-o stare foarte gravă", a declarat James Wallace, şef pompieri Baltimore. Pentru cei dispăruţi, şansele de supravieţuire sunt aproape zero.

Nava Dali, care naviga sub pavilion Singapore, are 289 de metri lungime şi 48 de metri lăţime. Construit în 2015, vasul de tip cargo putea să transporte peste 95.000 de tone. Podul de care s-a izbit avea o structură de oţel de 2,6 kilometri lungime, cu opt stâlpi principali de susţinere. Cel mai lung segment dintre piloni măsura 366 de metri. Specialiştii sunt siguri că nu avea cum să reziste unui asemnea impact.

