Recompensă de 15 milioane $ pentru găsirea unui tânăr dispărut acum 5 luni. Trei poliţişti, arestaţi

Dispariţia misterioasă a unui tânăr de 22 de ani a determinat autorităţile din Argentina să mărească la aproape 9.000 de euro (15 milioane de pesos) recompensa oferită pentru orice informaţie care ar putea duce la găsirea lui. Axel a fost văzut ultima dată în luna mai, în provincia Chaco. Ancheta a luat o întorsătură neaşteptată după ce trei poliţişti au fost arestaţi şi puşi sub acuzare, pe fondul suspiciunilor privind modul în care au intervenit în primele etape ale investigaţiei.

Guvernul argentinian a decis să majoreze recompensa de la aproximativ 5.840 de euro (10 milioane de pesos) la 8.760 de euro (15 milioane de pesos) pentru orice informaţie concretă care ar putea ajuta la găsirea lui Axel Alejandro Gonzales. Măsura urmăreşte obţinerea unor noi indicii, în condiţiile în care anchetatorii iau în calcul inclusiv ca dispariţia tânărului să aibă legătură cu o crimă, potrivit infobae.

Decizia a fost aprobată prin rezoluţia 1068/2026, publicată în Monitorul Oficial al Argentinei. Potrivit documentului, recompensa va fi acordată exclusiv persoanelor care nu au fost implicate în faptele investigate şi care pot furniza informaţii relevante despre locul în care s-ar afla tănărul.

Tânărul de 22 de ani, văzut ultima dată în toiul nopţii

Axel, născut pe 9 iulie 2004, a fost văzut ultima dată pe 17 mai 2026, în jurul orei 02:00, în cartierul Anunciacion din localitatea Fontana, provincia Chaco. Ultima sa adresă cunoscută era în cartierul Takay, din localitatea Puerto Tirol.

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Cazul este investigat de Echipa de Parchet nr. 14 din oraşul Resistencia, sub coordonarea procuroarei interimare Julieta Arolfo. Dosarul a fost deschis în urma unei plângeri privind dispariţia unei persoane, depusă de Maria Ines Gomez.

Potrivit documentelor oficiale, pe 11 septembrie, procurorii au solicitat majorarea recompensei printr-o adresă trimisă procurorului general al provinciei, Jorge Omar Canteros, pentru ca acesta să iniţieze demersurile necesare în cadrul programului naţional.

Solicitarea a fost susţinută şi de ministrul Securităţii din provincia Chaco, Hugo D. Matkovich, care, pe 15 septembrie, a cerut oficial creşterea sumei oferite persoanelor care pot furniza informaţii utile anchetei.

Autorităţile au precizat că una dintre ipotezele analizate este aceea că dispariţia lui Axel ar putea fi legată de o răpire sau crimă. Persoanele care deţin informaţii despre locul în care se află tânărul sau despre ce i s-ar fi putut întâmpla pot suna gratuit la numărul 134, pus la dispoziţie de Programul Naţional de Recompense din Argentina, aflat în subordinea Ministerului Securităţii. Autorităţile garantează protejarea identităţii celor care oferă informaţiile.

Trei poliţişti, arestaţi după dispariţia tânărului

În prima etapă a anchetei, investigaţiile s-au concentrat asupra fostei partener a lui Axel şi a unor persoane din anturajul lui. Au fost efectuate arestări, însă suspecţii au fost eliberaţi două săptămâni mai târziu, din lipsă de dovezi.

Pe măsură ce cercetările au avansat, anchetatorii au început să aibă suspiciuni şi în privinţa modului în care au acţionat polițiștii care au participat la primele intervenţii după sesizarea dispariţiei. În acest context, trei agenţi care lucrau la secţia de poliţie din Fontana au fost arestaţi şi puşi sub acuzare.

Cei trei făceau parte din echipajul autospecialei de poliţie care se afla în serviciu în perioada în care Axel a fost văzut ultima dată. În paralel, Jandarmeria Naţională a Argentinei a efectuat percheziţii la Secţia a Doua de Poliţie din Fontana şi la sediul poliţiei din Puerto Tirol.

În timpul operaţiunilor, anchetatorii au ridicat o maşină de patrulare despre care există suspiciunea că l-ar fi urmărit pe tânăr, registrul de semnături al secţiei şi un alt vehicul al poliţiei.

Poliţia locală, îndepărtată din anchetă

În urma suspiciunilor care îi vizează pe membrii poliţiei provinciale, Echipa Specială de Procurori a decis ca Direcţia de Investigaţii a Poliţiei din Chaco să nu mai participe la cercetările privind dispariţia tânărului. Măsura a fost luată pentru a garanta imparţialitatea anchetei, în condiţiile în care mai mulţi reprezentanţi ai forţelor de ordine sunt vizaţi de investigaţie.

Între timp, echipele de căutare au continuat operaţiunile în zonele rurale din Fontana şi Puerto Tirol, în încercarea de a găsi noi indicii.

Brigăzile au verificat aproximativ şase hectare de vegetaţie deasă, terenuri virane şi drumuri rurale. La operaţiuni au participat unităţi de cavalerie, echipe canine, specialişti în criminologie şi echipe de salvare acvatică. Au fost folosite şi drone pentru cercetarea zonelor greu accesibile.