Papa Leon a lăsat Argentina în lacrimi şi s-a întors în Peru, ţară pe care o consideră patria sa. Acolo a slujit timp de 20 de ani înainte să fie instalat la Vatican. Milioane de oameni l-au aşteptat cu emoţie şi l-au primit cu entuziasm.

Suveranul Pontif a fost întâmpinat la aeroport de preşedintele din Peru şi de doi copii care i-au oferit buchete de flori. A binecuvântat oamenii care îl aşteptau chiar lângă aeronavă. Trei milioane de credincioşi l-au aclamat apoi pe străzile capitalei.

La Palatul Guvernului, Papa a cântat imnul ţării sud-americane alături de un cor de copii.

Într-un discurs rostit la Marele Teatru, Suveranul Pontif a rememorat perioada în care a activat ca misionar în această ţară. A emoţionat pe toată lumea când a spus că se simte ca acasă.

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"Ani de zile am împărtășit viața oamenilor săi, le-am ascultat preocupările, am învățat din credința lor. Mulți mi-au deschis ușile caselor lor, au împărțit masa cu mine și, bineînțeles, niște ceviche bun.", a declarat Papa Leon al XIV-lea, liderul Bisericii Catolice:

"Mă întorc ca succesor al lui Petru, chemat să slujesc Biserica Universală. Vă pot spune cu profundă recunoștință că mă întorc și eu în patria mea. Dumnezeu să binecuvânteze Peru și toți locuitorii săi! Vă mulţumesc mult!", a adăugat Papa.

"Să vă primesc, Sanctitatea Voastră, este unul dintre cele mai memorabile momente din viața mea. Este o emoție pe care o împărtășesc cu milioane de peruvieni care își fac din credință orizontul și cea mai mare speranță a lor. Ne binecuvântați cu prezența dumneavoastră, Sfinte Părinte!", a mai declarat Papa.

Emoţii uriaşe au fost şi la plecarea Papei de Argentina. Preşedintele Javier Milei şi-a arătat latura sensibilă şi a izbucnit în lacrimi în timp ce îi adresa câteva cuvinte Suveranului Pontif, înainte să urce în avionul spre Peru.