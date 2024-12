Revista Time l-a numit pe Donald Trump persoana anului 2024: "Renașterea politică a lui Trump nu are egal în istoria Americii"

Donald Trump, preşedintele ales al Statelor Unite, a fost ales persoana anului 2024 de revista Time. Renașterea politică a lui Trump nu are egal în istoria Americii, au explicat jurnaliştii americani.

Donald Trump, în vârstă de 78 de ani, a fost desemnat Persoana Anului 2024 de revista Time. Renașterea politică a lui Trump nu are egal în istoria Americii, explică într-un lung expozeu jurnaliştii americani. La o ședință foto de 30 de minute înaintea unui interviu de 65 de minute, jurnaliştii americani l-au întrebat de ce are vânătăi pe mâna dreaptă. "E de la strâns mâna cu mii de oameni" a spus răspuns el.

Primul său mandat s-a încheiat în ruşine, aminteşte Time. Încercările lui Trump de a răsturna rezultatul alegerilor din 2020 au culminat cu revolta de la Capitoliu. A fost evitat de majoritatea oficialilor din partidul republican când și-a anunțat candidatura la sfârșitul anului 2022, pe fondul mai multor anchete penale. Un an mai târziu, Trump s-a impus în partid, obținând una dintre cele mai rapide victorii în alegerile primare din istorie. Timp de șase săptămâni a fost judecat la New York, devenind primul fost președinte condamnat pentru o infracţiune - fapt care nu i-a ştirbit însă sprijinul.

În iulie, glonțul unui asasin i-a ratat capul la mai puțin de un centimetru în timpul unui miting electoral din Butler, Pennsylvania. În următoarele patru luni, a învins nu unul, ci doi adversari democrați, a cucerit toate cele șapte state swing și a devenit primul republican care a câștigat votul popular în ultimii 20 de ani. A schimbat politica americană, a transformat Partidul Republican și i-a adus pe democrați în ipostaza de a da socoteală pentru ce a mers prost.

Trump are o explicație pregătită pentru renaşterea sa politică la care puţini se aşteptau. Are chiar un nume pentru finalul culminant. "L-am numit 72 de zile de furie. Am făcut ţara să reacţioneze. Țara era supărată" a spus Trump în cadrul interviului pentru Time.

Nu este vorba doar de electoratul MAGA (n.r. Make America Great Again), explică Time. Trump a profitat de nemulțumirea națională profundă legată de economie, imigrație și probleme culturale. Nemulțumirile lui au rezonat cu mamele și pensionarii din suburbii, cu bărbații latino și de culoare, cu electoratul tânăr și cu liderii din tehnologie. În timp ce democrații estimau că cea mai mare parte a țării își dorea un președinte care să susțină valorile democrației liberale, Trump a văzut o națiune pregătită să le distrugă, profitând de un sentiment din ce în ce mai mare că sistemul a fost manipulat.

Dacă America tânjea la schimbare, este pe cale să vadă cât de mult îi poate oferi Trump. El a venit cu o viziune de om politic dur, propunând deportarea a milioane de migranți, închiderea unor părţi din guvernul federal, răzbunare împotriva adversarilor săi politici și şi închiderea unor instituţii percepute de milioane de oameni ca fiind corupte. "Înțelege zeitgeistul cultural. Donald Trump este o persoană complicată, cu idei simple, iar prea mulți politicieni sunt exact opusul", l-a caracterizat managerul său de campanie din 2016 Kellyanne Conway, care rămâne un consilier apropiat.

