Rodica a murit, chiar în timp ce se afla la lucru într-un azil din Italia. O altă româncă, cercetată

O asistentă româncă a murit la un azil din Italia, după ce i s-a făcut rău. O colegă a femeii este cercetată pentru omor din culpă, pentru că nu a sunat imediat la urgențe și nici nu a chemat un medic, ceea ce ar fi putut să evite decesul.

Autoritățile italiene au declanșat o anchetă penală, Victima este Rodica Gram, o femeie în vârstă de 56 de ani, infirmieră (OSS) rezidentă în Portogruaro. Incidentul a avut loc pe 18 octombrie la spitalul Isa Zuzzi din San Michele al Tagliamento. Parchetul din Pordenone a programat o autopsie pentru 26 octombrie.

Filmul incidentului

Româncei i s-a făcut brusc rău. Prezintă simptome compatibile cu un atac de cord, dar asistenta care o însoțește, conform reconstituirii incidentului de către Parchetul din Pordenone, după ce a examinat-o, nu anunță prompt medicul, contribuind astfel la moartea femeii.

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Asistenta medicală care o examinase cu puțin timp înainte, o femeie în vârstă de cincizeci și patru de ani, de asemenea originară din România, dar rezidentă în Rivignano Teor, reprezentată de avocatul Lorenzo Marzona din Pordenone, este trecută ca suspectă. Ea este acuzată de omor din culpă, pentru deces într-o unitate medicală, scrie La Nuova.

Parchetul din Pordenone a preluat cazul și vrea să stabilească dacă românca putea fi salvată, dacă s-ar fi intervenit rapid. Procurorul Angela Vignotto a emis o notificare oficială de anchetă împotriva uneia dintre colegele victimei, acuzând-o de „neglijență, imprudență sau incompetență”, pentru încălcarea regulilor și codurilor deontologice prin „neanuntarea unui medic sau a numărului 118” atunci când asistenta medicală s-a plâns că se simte rău în timpul turei sale. Potrivit Parchetului, moartea femeii în vârstă de cincizeci și șase de ani nu ar fi avut loc, dacă asistenta medicală și-ar fi îndeplinit obligația de a alerta serviciile de urgență în cazul unui suspiciune de infarct miocardic.

Dispariția bruscă a asistentei a provocat o mare consternare în cadrul unității San Michele al Tagliamento și în rândul tuturor celor care, într-un fel sau altul, au avut ocazia să o cunoască pe Rodica.

O profesionistă foarte respectată, a dat întotdeauna dovadă de entuziasm pentru munca sa și de o mare empatie față de pacienții săi.

Înainte de a ajunge la centrul „Isa Zuzzi”, femeia lucrase la azilul de bătrâni „Santa Margherita” din Villanova Santa Margherita, lăsând o amintire plăcută și printre colegii de acolo. „Amintirea zâmbetului ei a rămas”, au postat foștii ei colegi pe rețelele de socializare.