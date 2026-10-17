Poliţia britanică a publicat imagini cu momentul în care a fost arestat criminalul Carlei Georgescu, studenta româncă găsită moartă în camera ei de cămin la începutul acestui an. Suspectul, care este chiar tatăl ei vitreg, a rămas impasibil în momentele în care oamenii legii i-au pus cătuşele şi nu a negat acuzaţia. De la începutul procesului, procurorii au dezvăluit că bărbatul de 34 de ani dezvoltase o obsesie pentru tânără.

Suspectul, care este chiar tatăl ei vitreg, a rămas impasibil în momentele în care oamenii legii i-au pus cătuşele şi nu a negat acuzaţia. De la începutul procesului, procurorii au dezvăluit că bărbatul de 34 de ani dezvoltase o obsesie pentru tânără.

"Eşti arestat sub suspiciunea de omor. Pentru uciderea Carlei Georgescu în Preston", spune poliţia.

Camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat pe stradă

Camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat în timp ce mergea pe stradă cu o pătură trasă peste cap, în încercarea de a-și ascunde identitatea și de a nu fi recunoscut pe înregistrări.

Articolul continuă după reclamă

Carla, studentă în anul al doilea la Psihologie, a fost găsită moartă chiar în ziua în care împlinea 20 de ani. Tot atunci, anchetatorii au început să reconstituie împrejurările crimei și să scoată la iveală detalii tulburătoare despre obsesia sexuală pe care tatăl vitreg ar fi dezvoltat-o față de tânără, în timp.

Obsesia tatălui vitreg faţă de tânără

Printre probele strânse de anchetatori s-ar număra fotografii obișnuite ale Carlei, modificate ulterior pentru a avea conținut sexual, dar și înregistrări video indecente. Una dintre cele mai șocante acuzații vizează o păpușă de dimensiuni umane, pe care bărbatul ar fi confecționat-o și ar fi îmbrăcat-o cu o cămașă de noapte a tinerei. Potrivit procurorilor, acesta ar fi întreținut relații sexuale cu manechinul.

Anchetatorii cred că au identificat și motivul care ar fi declanșat furia bărbatului. Carla urma să se întâlnească în România cu un tânăr pe care îl cunoscuse pe internet. Potrivit procurorilor, tatăl vitreg ar fi fost măcinat de gelozie la gândul acestei întâlniri.