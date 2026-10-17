Românul condamnat la închisoare pentru incendierea unor proprietăți legate de Keir Starmer, expulzat din UK

Un român condamnat la doi ani de închisoare pentru incendii care au vizat proprietăți legate de fostul premier britanic Keir Starmer a fost expulzat din Regatul Unit, a anunţat Ministerul de Interne, relatează AFP, citat de Agerpres.

Stanislav Carpiuc, un cetăţean român născut în Ucraina, şi Roman Lavrinovici, un ucrainean, au fost găsiţi vinovaţi pentru implicarea lor în atacuri împotriva bunurilor legate de cel care era atunci şeful guvernului laburist, Keir Starmer, în mai 2025.

Condamnaţi la 2 şi respectiv 7 ani de închisoare

"Acest individ a fost expulzat de atunci din Regatul Unit", a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al Home Office, referindu-se la Stanislav Carpiuc. El nu a precizat în ce ţară a fost expulzat Carpiuc.

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"A fost vorba despre un atac odios. Condamnarea şi încarcerarea acestor bărbaţi trebuie să trimită un mesaj clar oricui se lasă orbit de promisiunea unor bani din partea unor necunoscuţi", a adăugat purtătorul de cuvânt într-o declaraţie transmisă AFP.

Cine i-ar fi recrutat pe cei doi tineri

Autorităţile au stabilit că Roman Lavrinovici şi Stanislav Carpiuc au acţionat la ordinele unui contact rusofon pe Telegram, prezentat ca "EL" şi înregistrat în telefoanele lor sub numele de "El Money". Aceasta a stabilit de asemenea că Stanislav Carpiuc nu a fost "direct" implicat în incendii, dar că rolul său a fost de a fi "omul însărcinat să încerce să recupereze banii oferiţi pentru aceste infracţiuni".

Potrivit unei anchete a BBC, "EL" este un tânăr diplomat rus, Evgheni Liukşin, apropiat de sferele înalte de putere de la Moscova şi fiul unui înalt funcţionar.

Pentru implicarea sa în seria de atacuri incendiare desfășurate timp de cinci zile, la ordinele lui "El Money", Stanislav Carpiuc a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru participarea la o conspirație care urmărea distrugerea unor proprietăți prin incendiere, potrivit DailyMail. Între timp, Carpiuc, cetățean român, a fost expulzat din Marea Britanie și a primit interdicția de a reveni în țară, în urma condamnării.

Bărbatul, care în trecut declara pe internet că își dorește să devină "cel mai cunoscut model masculin din lume", a ajuns astfel în centrul unui scandal cu implicații internaționale, în care autoritățile britanice suspectează existența unor legături cu Rusia.