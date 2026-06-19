Român născut în Ucraina, condamnat pentru incendierea unor proprietăţi ale lui Starmer. Ce pedeapsă a primit

Un român născut în Ucraina de 27 de ani, Stanislav Carpiuc şi un cetăţean ucrainean de 22 de ani, Roman Larinovici, au fost condamnaţi la 2 şi, respectiv, 7 ani pentru distrugeri prin incendiu. Aceştia au ţintit acum un an asupra unor proprietăţi ce ţin de premierul laburist britanic Keir Starmer, potrivit Agerpres.

Cei doi au fost găsiţi vinovaţi luni de conspiraţie în vederea distrugerii de bunuri, Roman Lavrinovici fiind condamnat în plus pentru provocare de incendii prin imprudenţă. Un al treilea inculpat, Petro Pocinok, în vârstă de 35 de ani, a fost achitat.

Cum au fost recrutaţi tinerii

Procesul a relevat că tânărul ucrainean a fost recrutat online prin intermediul platformei de mesagerie Telegram pentru a comite infracţiunile în schimbul unor sume de bani de către un vorbitor de limba rusă care se prezentase sub pseudonimul "El", al cărui contact îl salvase în telefon cu numele de "El Money".

Articolul continuă după reclamă

Acest "coordonator" anonim i-a oferit 3.000 de lire sterline în criptomonede în schimbul provocării incendiilor şi înregistrării acestora pentru a stârni atenţia presei, într-o operaţiune care, conform acuzării, ar fi avut ca obiectiv să genereze senzaţia de teamă şi instabilitate în jurul şefului guvernului britanic.

Roman Lavrinovici l-a implicat în aceste acţiuni pe prietenul său Stanislav Carpiuc, dar acesta nu a mai obţinut banii pe care ar fi trebuit să-i primească.

Când au avut loc atacurile

Primul lor atac a avut loc pe 8 mai anul trecut, când un autoturism Toyota RAV4 care fusese deţinut de Starmer a fost incendiat în cartierul Kentish Town din nordul Londrei.

Câteva zile mai târziu, pe 11 şi 12 mai, ei au comis alte două atacuri incendiare, primul asupra unei locuinţe din cartierul Islington şi celălalt asupra unei foste case a premierului laburist tot în cartierul Kentish Town, unde locuiau atunci cumnata premierului împreună cu familia, care dormeau în momentul atacului.

În pronunţarea sentinţei, judecătorul a menţionat că ucraineanul a fost folosit ca "pion" pentru un "scop necunoscut" care a pus vieţi în pericol. "Aţi acceptat să comiteţi aceste acte fără sens în schimbul banilor. Nu sunteţi un om cu principii şi aţi fost cumpărat cu uşurinţă", a adăugat judecătorul.

Deşi identitatea lui "El Money" nu a fost dezvăluită în timpul procesului, postul BBC a relatat luni că este vorba despre un diplomat rus în vârstă de 23 de ani, Evgheni Likşin, acesta fiind de asemenea fiul unui responsabil de rang înalt.

De asemenea, publicaţia Financial Times afirmă că acest contact rus opera din Rusia şi are legături cu un grup de hackeri pro-ruşi denumit NoName057(16).