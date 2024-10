Ruşii contraatacă puternic în Kursk. Analist: Ucraina controlează mai puțin de 600 de km2 în Kursk

Război în Ucraina. Armata rusă a lansat o contraofensivă puternică în zone din regiunea rusă Kursk ocupate de armata ucraineană la începutul lunii august, potrivit unor surse din ambele tabere citate de agenţia EFE.

Kievul a transmis în august că armata ucraineană controlează în vestul Rusiei circa 1.300 de kilometri pătraţi unde se află în jur de 100 de sate şi oraşe mici. Dar, potrivit analistului OSINT care publică, sub numele Suriyak, hărţi actualizate ale conflictului, situația se deteriorează pentru ucraineni în Kursk. El susţine că Ucraina controlează în prezent mai puțin de 600 de kilometri pătrați în Kursk.

"După începerea celei de-a doua faze a contraofensivei ruse în regiune, armata rusă a reușit să alunge forțele ucrainene din multe dintre poziții cucerite în august pe diferite axe, ucrainenii retrăgându-se din nou spre graniță", a evaluat acesta. "Înlocuirea brigăzilor experimentate cu forțe de apărare și rezerviști a făcut imposibilă controlarea presiunii exercitate de trupele ruse din septembrie. Desigur, numărul de 50.000 de militari pe acest front este absurd și ilogic având în vedere dificultatea pe care o întâmpină deja armata ucraineană în a-și menține pozițiile pe celelalte fronturi", explică analistul.

"Noi întăriri ucrainene pleacă spre Sumi ca răspuns pentru a limita avansul rusesc, întăriri care sunt necesare în altă parte a frontului, ceea ce indică faptul că ucrainenii nu abandonează Kursk din motive politice după eșecul militar dovedit", consideră analistul.

Kievul a sperat prin această ofensivă să forţeze Rusia să mute în Kursk suficient de multe trupe de pe frontul din regiunea ucraineană Doneţk pentru a opri înaintarea armatei ruse pe acest front. Dar această strategie pare să fi eşuat, întrucât trupele ruse continuă să avanseze pe frontul din estul Ucrainei cu o viteză nemaivăzută de la începutul invaziei lansate în februarie 2022.

Potrivit unui oficial ucrainean, ruşii au cucerit jumătate din oraşul minier Toreţk, situat în Doneţk. "Armata ucraineană controlează aproximativ 40-50% din orașul Toreţk din regiunea Donețk, în timp ce restul orașului este ocupat de ruși" a declarat joi șeful administrației militare a orașului.

Corespondentul ziarului german Bild, Julian Röpke, este de părere că incursiunea militară în Kursk a atins unele obiective. "A arătat că liniile roşii ale Moscovei sunt o cacealma, la fel şi convingerea Occidentului că Rusia are linii roşii, a tras trupe ruse din Harkov și Herson (chiar dacă nu şi din Doneţk) şi că Vladimir Putin este slab şi nu-şi poate apăra ţara." Totuşi el atrage atenţia că dacă până în ianuarie teritoriul din Kursk este din nou sub control rusesc, "toate acestea i-au costat pe ucraineni mulţi soldaţi și echipamente militare plus sute de kilometri pătrați pierduţi în Donbas".

Rusia a lansat un contraatac puternic în Kursk

Potrivit canalului neoficial al grupării de trupe ruse "Sever" (Nord), preluat de portalurile Mediazona şi Meduza, trupele ruse au reuşit să treacă de liniile defensive ucrainene şi au recuperat controlul asupra a cinci localităţi în zona Liubímovka, unde ar fi încercuit două batalioane ucrainene.

Şi canalul de Telegram al blogului Rybar, apropiat de armata rusă, a confirmat acţiuni ofensive ruseşti pe mai multe sectoare ale frontului în Kursk. Potrivit portalului de investigaţii Agentstvo, este vorba despre cel mai amplu contraatac rusesc în Kursk după o altă contraofensivă lansată în această provincie luna trecută.

Platforma de analiză a evoluţiei războiului "DeepState", apropiată armatei ucrainene, a admis situaţia dificilă a acesteia în Kursk, afirmând că trupele ucrainene au avut joi acolo "o zi teribilă". "Situaţia cea mai rea este observată în jurul Liubímovka", confirmă portalul ucrainean.

Ministerul rus al Apărării nu a făcut însă nicio referire la Kursk în raportul său public de vineri asupra evoluţiei conflictului cu Ucraina, revendicând în schimb ocuparea încă unui sat pe frontul din estul Ucrainei, în zona Pokrovsk, un oraş cheie pentru logistica armatei ucrainene.

Armata ucraineană, aflată în dificultate pe acest front, a lansat pe 6 august un atac de amploare în regiunea rusă de graniţă Kursk, unde a înaintat zeci de kilometri şi a ocupat circa o sută de aşezări, profitând de prezenţa slabă în această regiune a armatei ruse, care avea desfăşuraţi acolo în special tineri recruţi, sute dintre aceştia fiind uşor luaţi prizonieri de trupele ucrainene.

Rusia a anunţat pe 12 septembrie lansarea unei contraofensive în provincia Kursk, susţinând că a eliberat acolo până miercuri săptămâna aceasta 14 sate.

