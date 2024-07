Ruşii înaintează lent în mai multe sectoare ale frontului şi pregătesc un asalt asupra unui bastion ucrainean

Ministerul Apărării de la Moscova a declarat vineri că armata rusă a preluat controlul asupra Iuriivka, un alt sat din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, continuând să avanseze pe direcţia localităţii New York din aceeaşi regiune. În acest timp autorităţile ucrainene au atras atenţia că Rusia acumulează în prezent forţe în sectorul Zaporojie pentru un posibil asalt asupra oraşului Vuhledar, bastion strategic al armatei ucrainene.

"Unităţile grupării armate Centru au eliberat localitatea Iuriivka din cadrul republicii populare' Doneţk în urma unor acţiuni intense", indică ministerul în raportul său zilnic.

Iuriivka este un mic sat în Donbas, situat la circa doi kilometri distanţă de aşezarea ucraineană New York (înfiinţată sub acest nume în secolul al XVIII-lea de colonişti germani menoniţi) şi nu departe de Toreţk, două localităţi vizate de multiple lovituri de la mijlocul lunii iunie din partea ruşilor care caută să le cucerească şi să avanseze în regiunea Doneţk (est). Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, în prezent luptele se duc în interiorul localităţii New York

Analistul militar german Julian Ropcke a indicat pe platfoma X despre mai multe înăintări ale ruşilor: în Doneţk, pe direcţia oraşului Pokrovsk, ruşii au ajuns la capătul vestic al unei alte localităţi, Novoselivka Persha, iar pe direcţia Siversk, la nord de Bahmut, au avansat cu 3 km pe un front până de curând static.

"Aparentă retragere pe scară largă a trupelor ucraine la sud est de Siversk. Forțele de invazie rusești au avansat cu mai mulți de 3 km și au capturat satul Ivano Darivka, ruii sunt acum la 8 km distanță de orașul Siversk", a scris jurnalistul de la Bild, Julian Ropcke, pe platforma X.

Forţele ruse menţin presiunea de-a lungul întregului front

În ultimele şapte zile, Rusia a revendicat, de asemenea, controlul asupra localităţii Urojaine, tot în regiunea Doneţk. Forţele ruse menţin presiunea de-a lungul întregului front ucrainean şi avansează foarte lent în mai multe sectoare, în pofida rezistenţei armatei ucrainene.

Kievul a confirmat joi retragerea forţelor sale din localitatea Urojaine, situată în zona Doneţk adiacentă regiunii Zaporojie, şi a anunţat retragerea sa din localitatea Krînki, singura pe care o cucerise pe malul stâng al fluviului Nipru, care traversează regiunea sudică Herson, în timpul contraofensivei sale din vara trecută.

Principalul obiectiv al comandamentului rus în acest moment este de a obţine controlul asupra celor patru regiuni ucrainene anexate de Rusia în 2022 - Doneţk, Lugansk (est), Herson şi Zaporojie (sud) - şi de a stabili o fâşie de securitate de-a lungul frontierei de nord a Ucrainei, în special în regiunea Harkov, pentru a reduce atacurile ucrainene asupra oraşelor ruse de frontieră, conform experţilor militari.

Armata ucraineană, care duce de lipsă de soldaţi instruiţi şi muniţii, se confruntă cu asalturi ruseşti de-a lungul liniei frontului, care se întinde pe aproape 1.000 km, în special în est, unde armata rusă a cucerit mai multe mici localităţi în ultimele săptămâni, în pofida unor pierderi importante.

Rusia relochează forţe în direcţia Zaporojie

În acelaşi timp, un responsabil ucrainean a declarat vineri la televiziunea publică a Kievului că Rusia relochează forţe în direcţia Zaporojie, în sud. "Inamicul efectuează un transfer de trupe, simultan din două direcţie, dinspre Doneţk şi dinspre Novoazovsk", a declarat vineri Piotr Andruşcenko, care a îndeplinit funcţia de consilier al primarului ucrainean al Mariupolului, oraş-port la Marea Azov aflat sub controlul Rusiei. "Demult nu am mai văzut aşa ceva", a spus el, adăugând că sunt transferate unităţi întregi care merg în coloane, potrivit Unian.

Kremlinul neagă eşecul ofensivei sale în Harkov

Kremlinul a negat miercuri că ofensiva sa în regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, a eşuat, chiar dacă obiectivul anunţat de Vladimir Putin de a crea o zonă tampon pentru a împiedica tirurile în direcţia Rusiei nu a fost atins. Rusia a anunţat marţi restricţionarea accesului, începând din 23 iulie, în 14 localităţi din regiunea rusă Belgorod, la frontiera cu Ucraina, din cauza bombardamentelor ucrainene, în pofida ofensivei ruse care se desfăşoară din luna mai pentru a le face să înceteze.

"Nu, asta nu înseamnă că ofensiva rusă a eşuat", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic. "Operaţiunea continuă şi va continua până îşi va îndeplini obiectivul", a asigurat el. Măsurile anunţate marţi în regiunea Belgorod, a spus Peskov, nu demonstrează un eşec, ci "noi practici" de "asigurare a securităţii populaţiei".

Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a declarat miercuri că alţi doi civili au fost ucişi într-un nou atac cu dronă ucraineană în apropiere de aşezarea Ţerkovni, la opt km de graniţă, aceasta nefăcând parte din cele 14 localităţi supuse restricţiilor drastice de acces din 23 iulie. Ucraina vizează doar obiective militare şi infrastructuri strategice, potrivit Kievului, iar oficialii ruşi nu au precizat cine erau cei doi civili ucişi în regiunea Belgorod.

Chiar dacă au cucerit mai multe localităţi în regiunea Harkov de la începutul lunii mai, forţele ruse nu au reuşit până acum să creeze "zona de securitate" dorită de Vladimir Putin şi nici să spargă defensiva ucraineană. Potrivit Kievului, Moscova a înregistrat pierderi foarte mari în acest asalt.

Decizie fără precedent a Rusiei de a restricţiona accesul în zonele locuite de graniţă a venit la câteva săptămâni după ce Occidentul a autorizat, în anumite condiţii, aliatul lor ucrainean să lovească ţinte militare de pe teritoriul rus cu arme moderne occidentale.

Însă ucrainenii întreprind deja de mai mult timp atacuri împotriva Rusiei cu echipament propriu, chiar dacă mai vechi, mai puţin precis şi cu o rază de acţiune mai restrânsă. Pentru Kiev, este vorba de a muta luptele pe teritoriul Rusiei şi de a viza siturile de unde ruşii bombardează zilnic Ucraina. Ofensiva rusă în regiunea Harkov a forţat însă Ucraina să redistribuie trupe pentru a opri avansul părţii adverse. În acelaşi timp, armata ucraineană a pierdut teren în estul ţării, notează AFP.

Ucraina lucrează la constituirea de noi brigăzi pentru a face rotaţii ale trupelor pe front

Volodimir Zelenski s-a întâlnit marţi cu comandamentul armatei pentru a acţiona cu prioritate în vederea punerii la punct a noi brigăzi de luptă care să înlocuiască parţial trupele pe sectoarele de front cele mai fierbinţi. "Am dedicat mult timp chestiunii punerii la punct a brigăzilor pentru a face rotaţii pe axele cele mai complicate", a scris Zelenski pe contul său de Telegram într-un mesaj despre temele abordate la şedinţa cu comandamentul armatei, şi anume "personal, arme, tehnică militară, sprijin logistic adecvat".

El a declarat anterior că armata ucraineană are în rezervă 14 brigăzi care, din punctul de vedere al efectivelor, sunt pregătite de luptă, dar nu pot intra încă în acţiune întrucât nu a fost primit armamentul promis de SUA. O brigadă are până la aproximativ 5.000 de soldaţi.

Zelenski a mai afirmat săptămâna aceasta că mobilizarea de noi soldaţi evoluează conform planului întocmit de armată, dar nu există încă suficiente baze pentru instruirea noilor cetăţeni mobilizaţi şi sunt în curs de amenajare noi instalaţii de acest fel, iar o parte dintre cei mobilizaţi ar putea fi antrenaţi în baze din străinătate, Polonia oferindu-se deja să pună la dispoziţie astfel de baze.

El a promulgat în luna mai noi legi controversate care să înlesnească mobilizarea de noi soldaţi în armata ucraineană, pentru a completa pierderile şi a face o rotaţie măcar parţială a trupelor epuizate după mai mult de doi ani de război cu Rusia. În acest sens, au crescut pedepsele pentru cei care se sustrag încorporării, iar vârsta de mobilizare a fost redusă de la 27 la 25 de ani.

Numeroşi tineri ucraineni se tem astfel că ar putea fi trimişi pe front şi imagini video de amator postate pe reţelele de socializare arată cum bărbaţi ucraineni sunt luaţi cu forţa de pe stradă de ofiţerii de recrutare, acţiuni care uneori conduc la violenţe. Autorităţile ucrainene raportează în acest timp creşterea tentativelor de trecere ilegală a frontierei de către bărbaţii care se tem de chemarea în armată.

Ucraina a pierdut iniţiativa pe front în toamna anului trecut, după ce a doua sa contraofensivă în acest război s-a încheiat fără rezultatele aşteptate. Armata ucraineană a intrat apoi în defensivă şi continuă să piardă teren în estul ţării, unde Rusia a revendicat în ultimele săptămâni ocuparea mai multor localităţi, fără a realiza totuşi vreo înaintare semnificativă.

