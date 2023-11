Vezi și

Cu voie bună - aşa au sărbătorit americanii Ziua Recunoştinţei. Cele mai mari oraşe din Statele Unite au devenit scenele unor parade fascinante. În New York, zeci de mii de persoane s-au strâns pentru spectacolul anual ajuns la ediţia 97 unde baloane cu heliu cu personaje precum Snoopy au plutit deasupra mulțimii.

Spectacole impresionante în marile oraşe

Will Coss, organizator paradă: Anul acesta, avem în plus 30 de minute pentru paradă. Asta înseamnă trei ore jumătate de paradă în acest an. Avem 26 de care alegorice, 16 baloane uriaşe cu personaje, 12 dintre cele mai bune fanfare din Statele Unite, foarte mulţi interpreţi şi foarte multe interpretări.

Parada anuală de Ziua Recunoştinţei a adus o explozie de culoare şi în Chicago. Nici de aici nu au lipsit baloanele uriaşe cu personaje, iar fanfarele au umplut străzile cu muzică de Crăciun. În Philadelphia, parada de Ziua Recunoştinţei este cea mai veche din Statele Unite şi datează încă din 1920. Pentru mulţi dintre cei prezenţi, evenimentul este o tradiţie de familie şi este respectată de zeci de ani.

Astăzi începe Black Friday în SUA

Joe Biden şi soţia sa, Jill, au sărbătorit altfel. Cuplul prezidenţial a mers cu plăcinte de dovleac la detaşamentul de pompieri din Nantucket. Spiritul de sărbătoare continuă şi astăzi în Statele Unite, mai ales pentru împătimiții de cumpărături. Black Friday a luat amploare începând cu anii 50, în Philadelphia, şi desemna ziua dintre Ziua Recunoștinței și meciul de fotbal dintre echipele Armată și Marină.

