Scrisoarea emoționantă lăsată în urmă de un jurnalist omorât în Gaza: "Dacă citiţi asta, înseamnă că am fost ucis. Acum, în sfârșit am pace"

Jurnalistul palestinian Hossam Shabat, care lucra pentru Al Jazeera şi a murit luni într-un atac israelian în nordul Fâşiei Gaza, le-a lăsat colegilor săi o scrisoare pe care să o publice în eventualitatea morţii sale. "Dacă citiţi asta, înseamnă că am fost ucis".

Armata israeliană şi-a asumat marţi responsabilitatea pentru atacul în care ziaristul Al Jazeera şi-a pierdut viaţa, dar a insistat că Shabat era "lunetist" în mişcarea islamistă palestiniană Hamas, transmite AFP. Armata şi Shin Bet (Securitatea Internă) "au eliminat un terorist (din) Hamas (...) care era totodată angajat ca jurnalist pentru Al Jazeera", au transmis armata israeliană şi Shin Bet într-un comunicat comun. Potrivit textului, Hossam Shabat era "un lunetist terorist în batalionul Hamas pentru Beit Hanoun", oraş din nordul Fâşiei Gaza.

"Dacă citiţi asta, înseamnă că am fost ucis, cel mai probabil am fost ţinta forţelor de ocupaţie israeliene", îşi începe Shabat scrisoarea, publicată pe Instagram de Anas Al Shareef, coleg şi prieten al jurnalistului, şi verificată de EFE.

Scrisoarea tulburătoare lăsată de jurnalist, înainte să moară

Shabbat explică în scrisoarea lăsată colegilor săi că a început să relateze despre războiul din Gaza în urmă cu 18 luni, când avea doar 21 de ani şi era "student universitar cu vise, la fel ca orice om".

"În ultimele 18 luni, mi-am dedicat fiecare moment al vieţii mele poporului meu. Am documentat ororile din nordul Gazei minut de minut, hotărât să arăt lumii adevărul pe care încercau să-l ascundă", spune el în scrisoare, adăugând că a dormit "pe trotuare, în şcoli, în corturi, oriunde am putut". "Fiecare zi - adaugă el în scrisoare - a fost o luptă pentru supravieţuire. Am îndurat foamea luni de zile, dar nu mi-am abandonat niciodată poporul".

Shabbat afirmă în scrisoarea adresată colegilor că a riscat "totul pentru a relata adevărul". "Şi acum, în sfârşit, am pace, ceva ce nu am cunoscut în ultimele 18 luni. Am făcut toate acestea pentru că cred în cauza palestiniană. Cred că acest pământ este al nostru şi a fost cea mai mare onoare a vieţii mele să mor apărându-l şi slujindu-i poporul", îşi încheie el scrisoarea.

"Am îndurat foamea luni de zile, dar nu mi-am abandonat niciodată poporul"

Atacul cu dronă al armatei israeliene a vizat maşina lui Hossam Shabat în cursul după-amiezii de luni, pe când jurnalistul se afla la o benzinărie din Beit Lahia, în extremitatea de nord a enclavei.

Peste 260 de jurnalişti şi jurnaliste şi alţi angajaţi media au fost ucişi de la începutul războiului în Gaza, potrivit Sindicatului Jurnaliştilor Palestinieni.

Înregistrarea video surprinsă la câteva momente după atac, în care un alt jurnalist relatează cu lacrimi în ochi despre cele întâmplate, îl arată pe Shabat întins la pământ lângă vehicul şi un car tras de măgăruşi în jurul căruia se văd alte cadavre.

Shabat este al doilea jurnalist care moare în Fâşia Gaza în această lună, primul fiind Mohammed Mansour, care a lucrat pentru canalul prin satelit "Palestine Today".

