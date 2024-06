Siegfried Mureşan vrea un nou mandat de vicepreședinte al Grupului PPE. Promite să izoleze "extremiştii antieuropeni, precum AUR"

"Candidez la prima funcţie importantă pentru România din noul mandat al Parlamentului European. Mâine, la 10 zile de la alegerile europarlamentare, voi candida pentru un nou mandat de vicepreşedinte al Grupului PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European. Am deţinut această funcţie şi în precedentul mandat de europarlamentar, coordonând poziţiile grupului în ceea ce priveşte bugetul Uniunii Europene şi politica agricolă europeană. Prin această funcţie, am obţinut sprijinul Grupului PPE pe toate voturile importante în Parlamentul European privind alocarea de fonduri europene pentru România. De asemenea, am obţinut sprijinul Grupului PPE pentru apărarea intereselor fermierilor români şi pentru sprijinirea integrării europene a Republicii Moldova", a scris Siegfried Mureşan, marţi pe Facebook.

Ce își propune Siegfried Mureșan în următorul mandat

"Să apăr în continuare fondurile europene alocate României; Să apăr în continuare interesele fermierilor români; Să sprijin crearea unei majorităţi proeuropene în Parlamentul European, formată din Grupul PPE, din Socialiştii Europeni şi din Grupul Renew. Astfel, europarlamentarii extremişti, antieuropeni, precum AUR, vor fi izolaţi şi nu vor putea influenţa deciziile europene; Să susţin Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană", a completat Mureşan.

Articolul continuă după reclamă

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat până acum probleme în reciclarea sticlelor, prin sistemul RetuRO? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰