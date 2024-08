Soldaţii ucraineni le-au râs în faţă comandanţilor când au aflat că vor invada Kursk-ul: "Hai că nu e 1 aprilie"

Potrivit The Economist, militarii ucraineni nu au crezut că vor invada Rusia până în momentul în care s-au trezit faţă în faţă cu ruşii, de cealaltă parte a graniţei. Soldaţii ucraineni au crezut că este o glumă şi le-au râs în faţă comandanţilor când li s-a spus că urmează să intre în Kursk.

Strategia comandanţilor ucraineni a dat roade

"Am râs", a declarat Serhii, un militar ucrainean. Nici măcar atunci când i s-au dezvăluit planurile şi acţiunile ce trebuie urmate pe teritoriul rusesc, Serhii nu a crezut că e real. "Am glumit cu comandantul şi am spus că nu e totuşi 1 aprilie. Comandantul doar a zâmbit, ştiind că noi nu aveam nicio idee despre ce ne aşteaptă", a mai declarat militarul ucrainean pentru sursa citată.

Soldaţii erau totuşi conştienţi că se pregăteşte o acţiune importantă pentru că la începutul lunii primiseră echipamente noi: căşţi şi arme de ultimă generaţie. Chiar şi aşa, ideea că vor intra pe teritoriul rus li s-a părut una atât de fantezistă încât au refuzat s-o accepte. Până în momentul în care chiar au făcut asta.

Strategia comandanţilor ucraineni a dat roade. Faptul că au ţinut secretă misiunea chiar şi faţă de propriii soldaţi s-a dovedit o idee inspirată, dovadă că ruşii au fost total luaţi pe nepregătite de incursiunea din Kursk. Zelenski a anunţat că forţele ucrainene controlează acum mai mult de 1.250 de kilometri pătraţi din teritoriul rus şi 92 de aşezări în regiunea Kursk, în timp ce Rusia a recunoscut că Ucraina a lovit un al treilea pod în regiune, complicând eforturile Moscovei de a respinge atacul ucrainean.

