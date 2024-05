Vezi și

Ediţia specială are şapte coperte diferite pe care apar 27 de femei, printre care şi modele din trecut. Printre ele se numără Kate Upton, care a ajuns la a patra apariţie pe copertă. "Când privesc în urmă, la prima mea apariţie pe copertă, în 2012, aveam 19 ani. Am pozat prima dată pentru Sports Illustrated pe când aveam 18 ani. Acum filmez pentru ediţia numărul 60, iar în viaţa mea s-au schimbat atâtea. Am o fiică, un soţ grozav", a declarat Kate Upton.

Ediţia aniversară a inclus şi o petrecere în New York

Ediţia aniversară a inclus şi o petrecere în New York. Pe covorul roşu, protagonistele au venit să arate că vârsta nu este decât un număr. "Simt că această copertă sărbătoreşte femininitatea şi puterea feminină şi mă bucur să apar pe ea", a declarat Lily Aldridge, model. Chrissy Teigen este printre puţinele modele care apar singure pe copertă. "Faptul că am apărut singură în poză, la mine acasă, cu copiii şi soţul meu privind, este incredibil de diferit. Acea primă poză, am ştiut din momentul în care am primit-o că ar fi o fotografie de copertă bună", a declarat Chrissy Teigen.

De-a lungul timpului, ediţia cu costume de baie a Sports Illustrated a devenit mai mult decât o simplă apreciere a femeilor frumoase. Revista s-a transformat într-un simbol de incluziune şi diversitate, iar pe prima pagină au apărut modele plus-size sau cu văl islamic, dar şi femei trans. "Când am apărut eu pe copertă a fost cel mai important pas spre diversitate pentru că am fost prima femeie de culoare. Să nu uităm că asta a fost ceva major la vremea respectivă, iar Sports Illustrated făcea asta până să devină o modă", a declarat Tyra Banks. Iar lucrurile nu se opresc aici. Pe viitor, revista americană promite să remodeleze normele societăţii și să redefinească standardele de frumusețe.

