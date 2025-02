Sofia este elevă în clasa 8-a şi visează să fie pilot. Tocmai de aceea astăzi a spus "prezent" la Centrul Militar Zonal Dolj, vrea să se înscrie la colegiul militar. "De mică mi-am dorit să merg la forţele aeriene. Mi-au plăcut pur şi simplu avioanele, deşi când eram mică chiar îmi era frică de ele. Atunci când o să fiu mai mare o să am tot timpul, acum, ce contează pentru mine e să ajung pilot", a declarat Sofia Trifu.

Reguli stricte în colegiile militare

Şi Ana a venit la înscriere, inspirată de mama ei care a fost poliţistă. "Am ales să vin aici pentru că e singurul domeniu care poate să-mi ofere o stabilitate şi undeva unde pot să mă dezvolt, să aflu cine sunt", a declarat Ana Stan, elevă în clasa a 8-a. Pentru a ajunge la examenul de admitere din iulie, este nevoie ca în următoarele luni candidații să treacă testarea psihologică, probele fizice și evaluarea medicală. Viața de elev într-un colegiu militar nu este deloc ușoară, o mărturisesc cei care au trecut deja de emoţiile începutului.

"Primele două săptămâni aş putea să zic că au fost mai grele, trezirea la 6 în principal, dar în timp m-am obişnuit, pentru că am fost foarte ataşat de colegi", a declarat Marius-Cristian Constantin, elev la Colegiul Militar din Craiova. "Am câţiva prieteni care sunt aici elevi şi mi-au spus că se lucrează foarte mult în echipă şi mie îmi place chestia asta foarte mult", a declarat Zara Rusu, elevă la Colegiul Militar din Craiova. Pe lângă disciplină, studiul e cuvântul-cheie al viitorilor soldaţi. "Ei în primul rând trebuie să înveţe carte. Cine are, Doamne fereşte, mai mult de o corijenţă, nici nu este acceptat să mai susţină examenele de corijenţă; este declarat necorespunzător pentru sistemul militar", a declarat Ioana Lădaru, purtător de cuvânt Colegiul Militar din Craiova.

