Mărturia care ar putea schimba totul: O româncă pune în pericol procesul proxeneților de pe Terraglio, în Italia

Instanța a amânat procesul pentru 14 octombrie, acordând o ultimă șansă autorităților de a o găsi și de a o aduce în fața instaţei. Dacă aceasta nu va apărea la următoarea înfățișare, întreaga anchetă s-ar putea încheia cu achitarea tuturor inculpaților.

O rețea de proxeneți destructurată doar pe hârtie

La finalizarea anchetei, în acest dosar erau cercetate opt persoane. Totuși, odată cu intrarea în vigoare a Legii Cartabia, care interzice judecarea celor dați în urmărire generală, doar trei inculpați au rămas în proces: Dumitru Baciu (34 de ani) – cetățean moldovean rezident în Breda di Piave, considerat liderul grupării, care controla prostituția pe Terraglio (între Preganziol, Mogliano și Mestre) și pe șoseaua Pontebbana (Villorba – Spresiano); Alexandru Goroftei (36 de ani) și Ionuț Ghiorghișor (37 de ani) – ambii cetățeni români, acuzați că făceau parte din rețeaua de exploatare.

În afară de aceștia, Toma Remus Achitei (54 de ani), Eduard Mihai Ilie (42 de ani), Daniel Claudiu Ilie (37 de ani), Marian George Diaconu (35 de ani) și Marian Petre (43 de ani) sunt dați dispăruți și sunt căutați de autorități.

Dumitru Baciu mai este cercetat și pentru tentativă de extorcare, scriu jurnaliștii publicației Il Gazzettino. Conform acuzațiilor, acesta ar fi cerut taxă de protecție unei prostituate maghiare pentru a o lăsa să lucreze lângă o benzinărie din Mogliano Veneto.

Plângerea care a pornit ancheta

Cazul a fost declanșat în noiembrie 2014, când o tânără româncă de 22 de ani, controlată de poliția din Veneția, a decis să vorbească. În fața unui agent, ea a mărturisit că a fost ademenită în Italia cu promisiunea unui loc de muncă, dar a fost forțată să se prostitueze. În fiecare seară, o parte din banii câștigați trebuia să fie predați proxeneților.

Fiecare membru al rețelei avea un rol bine stabilit: unii o găzduiau sau o transportau pe Terraglio, iar alţii coordonau întreaga activitate. "Îmi amintesc clar acea seară, era 29 octombrie 2014. Tânăra mi-a spus că vrea să scape din acest coșmar. I-am spus că trebuie să depună plângere. Două zile mai târziu, am mers personal să o iau de acasă și am adus-o la poliție să declare totul", a declarat sub jurământ polițistul care a înregistrat plângerea. În depoziția sa, victima a oferit nume și detalii despre fiecare dintre cei opt proxeneți și despre rolul lor în rețea.

Principalul coordonator, conform declarației sale, era Dumitru Baciu.

Investigațiile ulterioare, bazate pe interceptări telefonice și supraveghere, au confirmat existența unui grup bine organizat, care exploata mai multe femei. Cu toate acestea, întreaga muncă a anchetatorilor ar putea fi în zadar dacă victima nu se va prezenta la tribunal la următoarea audiere.

Dacă femeia nu va depune mărturie, inculpații riscă să scape nepedepsiți.

